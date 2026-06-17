Els Bombers treballen en un incendi a l'IRTA-CReSA

Els Bombers treballen en un incendi que afecta part del centre de recerca de l'IRTA-CReSA, a Cerdanyola del Vallès. L'avís de l'incident s'ha rebut a les 15.22 hores d'aquest dimecres i l'edifici ja està evacuat. Segons les primeres informacions, el foc ha començat en una caseta adossada a l’exterior i, posteriorment, ha passat a l’interior.
En rebre l'avís, el cos d'emergències s'ha desplaçat fins als laboratoris del complex de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i hi treballa amb 15 dotacions per intentar extingir l’incendi, que continua actiu. Segons Bombers, les tasques d'extinció evolucionen favorablement i, de moment, no consten persones ferides.
El laboratori de l'IRTA-CReSA va saltar a la palestra mediàtica arran del brot de pesta porcina africana. Els dos primers senglars positius es van localitzar a prop de les instal·lacions i aquest fet va provocar que, setmanes després, s'analitzés si podia ser l'origen del virus. Totes les auditories i anàlisis genètiques van descartar al 100% aquesta hipòtesi.
Les 15 dotacions dels Bombers treballen en tres sectors de treball. D'una banda, a l'interior de l'edifici principal dels laboratoris; d'altra, a l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que ha cremat completament; i, finalment, també s'encarreguen de controlar els focus secundaris que es puguin propagar a la massa forestal que es troba prop del centre.