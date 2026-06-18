Barcelona estrenarà 75 nous espais d’ombra aquest estiu

Barcelona sumarà aquest estiu 75 nous espais d'ombra distribuïts per tota la ciutat. En concret, s'actuarà en 38 àrees de joc infantil, 21 places i jardins i 16 patis escolars. Aquestes intervencions formen part del Programa d'Ombres impulsat per l'Ajuntament per adaptar l'espai públic a les noves condicions climàtiques, millorar el confort tèrmic i protegir la salut de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. Paral·lelament, s'han adjudicat els projectes per crear tres grans espais d'ombra singulars en punts de gran afluència ciutadana: l'avinguda del Portal de l’Àngel, el passeig Marítim i la plaça Comercial del Born. Suposaran 2,3 milions d'euros d'inversió i més de 5.000 metres quadrats d'ombra addicionals.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que "tenir més ombra durant els mesos de calor significa disposar de més espai públic i no haver de renunciar a estar al carrer, en un jardí o en una zona de joc infantil quan el sol és més intens". També ha remarcat que l’objectiu és garantir que els espais públics i les àrees de joc es puguin utilitzar durant tot l’any i a qualsevol hora del dia, també a l’estiu.
Segons Collboni, aquest és precisament el propòsit dels tendals i les estructures d’ombra que s’han anat desplegant arreu de la ciutat. Des de l’inici del programa ja se n’han instal·lat més d’un centenar.
El Programa d’Ombres s’emmarca en el Pla Clima, el full de ruta municipal que defineix les mesures per mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar-hi la ciutat. També forma part del Programa d’Espais de Proximitat i Interiors, orientat a millorar la qualitat de l’espai públic i dignificar els entorns urbans de proximitat.
Els espais d’ombra són una de les actuacions incloses en el Pla Calor, que també preveu mesures adreçades a la ciutadania com la Xarxa de Refugis Climàtics, els jocs d’aigua o l’activació de serveis socials específics en episodis de calor extrema. Barcelona disposa, a més, de més de 1.740 fonts d’aigua potable distribuïdes per tota la ciutat.
L’estratègia del Programa d’Ombres aposta per la instal·lació d’estructures d’ombra permanents o temporals, especialment en aquells indrets on no és possible plantar-hi arbrat. Aquestes solucions, com ara els tendals, permeten actuar de manera ràpida i efectiva per reduir la temperatura i millorar el benestar urbà en una ciutat densament poblada, amb un 21% de residents majors de 65 anys i amb zones especialment vulnerables a la pobresa energètica.
Amb aquestes 75 noves actuacions, Barcelona superarà els 200 espais d’ombra creats en tres anys, fins al 2027. El Programa d’Ombres disposa d’un pressupost global d’11 milions d’euros i preveu generar més de 40.000 m² de superfície ombrejada.
Grans ombres en tres espais singulars
L’Ajuntament també ha resolt els concursos per executar tres grans projectes d’ombra en espais de gran afluència ciutadana: l’avinguda del Portal de l’Àngel, el passeig Marítim i la plaça Comercial. En conjunt, aportaran més de 5.000 metres quadrats d’ombra i compten amb un pressupost de 2,3 milions d’euros.
La primera actuació serà la del passeig Marítim, prevista per al juny de 2027. Consistirà en desplegar una estructura de columnes amb teles que generaran formes ondulades inspirades en les dunes. L’objectiu és crear una ombra contínua i permeable que acompanyi el recorregut del passeig sense interrompre les vistes de la platja i del mar.
La intervenció a la plaça Comercial, al barri del Born, està prevista per al maig de 2028. El projecte cobrirà una superfície de 1.400 metres quadrats amb teles romboïdals. També durant el 2028 s’instal·larà al Portal de l’Àngel una estructura lleugera formada per mòduls hexagonals inspirats en el disseny de la rajola de Gaudí present en diversos carrers de la ciutat, reinterpretada amb un llenguatge contemporani. Aquesta actuació ocuparà una superfície de 2.000 metres quadrats.
Un estudi confirma l’eficàcia de les zones d’ombra
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, va elaborar un estudi de monitorització ambiental en deu espais públics de la ciutat i en deu zones d’ombra de cinc escoles on s’han instal·lat noves estructures. L’estudi va determinar que les ombres milloren de manera significativa el confort tèrmic als espais de joc i d’estada, ja que redueixen prop del 80% de la irradiació solar directa. Les mesures, recollides entre finals de juny i mitjans d’octubre, van registrat una millora mitjana de 7,59 °C en l’índex de confort tèrmic entre les zones exposades al sol i les zones ombrejades.