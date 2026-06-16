Barcelona fa anys que aposta per fer créixer la xarxa de refugis climàtics. El 2020 eren una setantena de punts i enguany ja se superen els 500. L'objectiu és, en un context de temperatures creixents a causa del canvi climàtic, oferir espais públics mínimament confortables per a tota la ciutadania, especialment la més vulnerable.
La xifra provisional per aquest estiu frega les 540, quasi un centenar més que l'any passat. La primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, explica que aquest creixement s’explica en bona part per “l’estratègia complementària”, impulsada l’any passat, la dels anomenats microrefugis. Es tracta d’establiments i equipaments privats com museus, botigues i establiments, entre d’altres. Tot plegat, ha permès que en un dia feiner de juliol el 99% de la població tingui un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa mentre que en pitjor dels casos, un diumenge d'agost, s'assoleix una cobertura del 92%.
Com és un microrefugi climàtic?
Aquest 2026 la xarxa incorpora més de 60 microrefugis que permeten ampliar la capil·laritat i facilitar punts de descans i hidratació propers, especialment en zones amb menys disponibilitat d’equipaments de gran format.
Poden ser farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició de la ciutadania un espai interior gratuït i accessible per descansar durant una estona curta en condicions de confort tèrmic. Habitualment disposen d’un o diversos seients i, en alguns casos, també ofereixen aigua i lavabo sense cost.
Assegurar una cobertura superior al 90%
Enguany, en condicions ordinàries d’obertura, un 99,2% de la ciutadania disposa d’un refugi climàtic a menys de 10 minuts a peu i un 76,8% a menys de 5 minuts. Segons l'Ajuntament, un dels principals esforços d’aquest dispositiu se centra en assegurar la disponibilitat de refugis durant l’agost. En aquest sentit, durant aquest mes, la xarxa manté una cobertura significativa: en un diumenge d’agost, el 92,3% de la població té un refugi a menys de 10 minuts a peu i el 49% a menys de 5 minuts.
Enguany, a més, s’ha tornar a posar especial èmfasi en ampliar la xarxa en aquells barris amb menor cobertura i major vulnerabilitat davant la calor. En aquests barris la incorporació progressiva de nous espais està permetent millorar significativament l’accés a refugis climàtics, amb un 99,5% de cobertura a 10 minuts i un 80,3% a 5 minuts, reduint així la bretxa territorial en l’accés a espais de confort tèrmic.
Biblioteques obertes a l'agost
Aquest agost, de forma extraordinària, es mantindran obertes cinc biblioteques:
- Biblioteca Francesca Bonnemaison, a Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera
- Biblioteca de les Roquetes-Rafa Juncadella
- Biblioteca de Sant Pau, al Raval
- Biblioteca de la Zona Nord-Mària Sánchez
- Biblioteca de la Trinitat Vella-José Barbero
Laia Bonet destaca com a novetat la programació d'un total de 54 activitats destinades a un públic infantil i familiar per tal que "no sigui només un espai d’estada”. Hi ha programades un total de 54 adreçades a un públic infantil i familiar. La primera tinenta d'alcaldia ha admès que la situació està marcada per les reivindicacions de la plantilla d’aquests equipaments municipals. En aquest sentit, Bonet ha expressat que el consistori “està assegut a la taula amb tota la predisposició, la voluntat i el compromís d’arribar a un acord” i que sigui “equilibrat”, tant per als treballadors com per al servei.