Compte enrere pel resultat de la consulta docent: més de la meitat dels mestres de la pública ja han votat

Compte enrere perquè finalitzi la consulta als docents sobre el preacord signat pels sindicats majoritaris amb Educació. Quan falta poc més d'una hora perquè es tanqui la votació, més de la meitat dels professors cridats a consulta -98.966- ja han votat. En concret, a dos quarts d'onze del matí, el 58% del cens ja ha votat. És a dir, 57.093 docents ja han expressat la seva voluntat sobre el preacord amb Educació. Els vots en la consulta per al preacord d'Educació signat entre el Govern i els sindicats majoritaris, USTEC i Professors de Secundària, ja superen els del pacte del març que el gabinet de Salvador Illa va tancar amb CCOO i UGT. +\r\n\r\nEl 13 de març, 42.965 docents van participar en l'enquesta, mentre que aquest 4 de juny la xifra ha quedat àmpliament superada. La votació encara no ha tancat, i s'acosta l'hora del pati, on és possible que es registri un nou pic de vots. A les dotze del migdia, la consulta quedarà tancada del tot i, en funció del resultat, quedaran desconvocades les manifestacions previstes per divendres o no.\r\n