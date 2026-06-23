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Societat

Mor un ciclista en un accident amb un turisme a l'N-340 a Pallejà

  • Punt quilomètric 1.171 de l'N-340

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Publicat el 23 de juny de 2026 a les 22:02
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 22:03

Un bha mort aquest dimarts 23 de juny al vespre en un accident de trànsit a l'N-340, al seu pas per Pallejà (Baix Llobregat). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre s'ha rebut a les 20:25 hores, al punt quilomètric 1.242 de la via.

Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i una bicicleta i, a conseqüència de l'impacte, el ciclista ha perdut la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, ja són 64 les persones que han mort a les carreteres catalanes des de l'inici de l'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

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