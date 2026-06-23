Cues quilomètriques en l'operació sortida per Sant Joan

En marxa l'operació sortida per la revetlla de Sant Joan: 47 quilòmetres de retencions al llarg de les carreteres del país. El Servei Català de Trànsit preveu una tarda complicada a les amb motiu de la revetlla, en especial entre les 12 del migdia i la mitjanit, quan es calcula que uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, fet que pot provocar importants retencions, especialment a les principals vies de sortida cap a la costa. Segons les dades facilitades per Trànsit, a les 18:00 ja han abandonat l'Àrea Metropolitana de Barcelona 197.000 vehicles, el que representa un 40% del total previst.
Per facilitar la mobilitat, Trànsit ha aplicat diverses mesures especials i, entre les cinc de la tarda i les deu de la nit, s'ha limitat la velocitat a 80 km/h en diversos trams de la C-31, la C-32, la B-23, l'AP-7 i la B-20. També hi ha restriccions de circulació per als vehicles pesants a l'AP-7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant.
Així i tot, les retencions no s'han fet esperar. Aquests són els punts més calents de les carreteres catalanes:
- 🔴 AP-7: Tallada 9 quilòmetres a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un accident. Vies alternatives:
- ▶️ C-32 nord / A-2
- ▶️ C-35 / A-2
- 🟡 AP-7: 6 quilòmetres cap a Girona, entre Roca del Vallès i Parets del Vallès (Barcelona)
- 🟡 A-2: 4 quilòmetres cap a Girona, Caldes de Malavella (Girona)
- 🟡 C-32: 3 quilòmetres cap a Girona, entre Mataró i Cabrera de Mar (Barcelona)
- 🟡 B-20: 3 quilòmetres cap al Nus de la Trinitat, Barcelona, un carril tallat
52 controls policials
El dispositiu comptarà amb un reforç dels Mossos d'Esquadra, que desplegaran 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb el suport de les policies locals. L'operatiu inclourà també radars, panells informatius i vigilància aèria per garantir la seguretat viària durant una de les jornades amb més desplaçaments de l'any. Les autoritats recomanen consultar l'estat de les carreteres abans de sortir, evitar les hores punta i extremar la prudència al volant, especialment davant les elevades temperatures previstes i la presència de motoristes i ciclistes a la xarxa viària.