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Societat

Trànsit limitarà la velocitat a 80 quilòmetres per hora per la revetlla de Sant Joan: l'AP-7, afectada

  • Trànsit dens a l’AP-7 en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 23 de juny de 2026 a les 09:31
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 09:32

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu una alta mobilitat durant la revetlla i el festiu de Sant Joan i calcula que 490.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit d'aquest dimarts. Per això, entre les 17 hores i les 22 hores, limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l’entorn metropolità: la C-31 i la C-32 entre Barcelona i Castelldefels, la B-23 entre Sant Joan Despí i el Papiol, l’AP-7 entre el Papiol i Martorell i la B-20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat.

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