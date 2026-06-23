Trànsit limitarà la velocitat a 80 quilòmetres per hora per la revetlla de Sant Joan: l'AP-7, afectada

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu una alta mobilitat durant la revetlla i el festiu de Sant Joan i calcula que 490.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit d'aquest dimarts. Per això, entre les 17 hores i les 22 hores, limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l’entorn metropolità: la C-31 i la C-32 entre Barcelona i Castelldefels, la B-23 entre Sant Joan Despí i el Papiol, l’AP-7 entre el Papiol i Martorell i la B-20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAquestes són les infraccions de trànsit que et poden costar 200 euros o més\r\n\r\n