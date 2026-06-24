Begoña Gómez arriba als jutjats per entregar el passaport per ordre del jutge Peinado

Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat aquest dimecres a les 18 hores als jutjats de Plaça Castilla, a Madrid, per entregar el passaport que el jutge Peinado li ha retirat en el marc del procediment judicial en què se l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Entre les restriccions acordades pel jutge hi ha la impossibilitat d’abandonar el territori espanyol, la retirada del document de viatge i l’obligació de presentar-se periòdicament al jutjat cada quinze dies.
Fonts jurídiques han informat Europa Press que Gómez, acompanyada del seu advocat, Antonio Camacho, ha lliurat el seu document pocs minuts després de les 18 hores. Com altres vegades, ha entrat en els jutjats pel garatge després de demanar-ho el Departament de Seguretat de Moncloa, en considerar la jutgessa degana de Madrid, María Jesús del Barco, que hi ha "possible risc per a la integritat física" de la dona del president.
La defensa de Gómez ha sol·licitat aquest dimarts a l’Audiència de Madrid que anul·li tant la retirada del passaport com les altres dues mesures cautelars acordades per Peinado sobre ella i la seva assessora, Cristina Álvarez.
Els recursos també han estat presentats per José María de Pablo, representant legal de Cristina Álvarez, assessora de Gómez, que està subjecta a les mateixes condicions cautelars. Álvarez ja va entregar el passaport al jutge Juan Carlos Peinado aquest dimarts, un dia abans que s'acabés el termini que tenia per fer-ho. Peinado, al seu torn, s'enfronta a un procés de sanció iniciat pel Consell General del Poder Judicial per haver dit, en la justificació de la retirada del passaport a Álvarez, que els seus guardaespatlles podrien ajudar-la a sortir d'Espanya.
Sánchez denuncia "acusacions infundades" a la seva família
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimecres al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les activitats de l’exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. "Mai vaig conèixer ni hauria tolerat cap d’aquestes pràctiques", ha afirmat abans de negar que el PSOE s’hagi finançat irregularment i assegurar que "altres s’han aprofitat dels seus recursos".
També ha criticat les "acusacions infundades" contra la seva dona i el seu germà i ha denunciat que tant la investigació contra la seva esposa com la que afecta el seu germà es basen en "acusacions infundades" i formen part d'un "patró d'assetjament i enderroc similar al que hem vist desplegar-se en altres països occidentals".
Segons el president espanyol, aquest esquema consisteix primer en la difusió d'informacions falses per part de "determinats pseudomitjans", després en la presentació de denúncies per organitzacions vinculades a l'extrema dreta i, finalment, en l'obertura de procediments judicials que "massa sovint es prolonguen durant anys". "Primer el bàndol en forma de titular, després la denúncia i, finalment, el dany", ha resumit, abans d'afirmar que confia en la justícia i que la innocència dels seus familiars quedarà acreditada als tribunals.