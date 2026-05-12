L'OMS descarta un «brot més gran» d'hantavirus després del desembarcament a les Canàries

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimarts a la Moncloa amb Tedros Adhanom, director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), per valorar el desembarcament dels passatgers del creuer MV Hondius, on ha esclatat el brot d'hantavirus que ha alertat els governs d'arreu del món. Adhanom, que ha agraït el "lideratge" de Sánchez -"orgullós" d'Espanya després de l'operació-, ha descartat la possibilitat d'un brot "més gran", però ha donat per fet que hi haurà més casos en les properes setmanes. En aquest sentit, tenint en compte el temps d'incubació del virus, ha apuntat que les quarantenes ja s'haurien d'allargar fins el 21 de juny, com a mínim.
Sánchez ha indicat que el 5 de maig Espanya va rebre una "trucada d'auxili" del creuer, però també de l'OMS, la Unió Europea (UE) i una vintena de governs d'arreu del món. "Alguns ens van recomanar desatendre-ho, d'altres ens ho van exigir, i n'hi va haver que es van posar de perfil. Vam sentir molts representants públics per què Cap Verd no assumia l'operació, però teníem clar que havíem de protegir els nostres compatriotes i ajudar els qui ho necessitaven", ha remarcat el president del govern espanyol. "Aquest món no necessita més por ni més egoisme, necessita més països solidaris que facin un pas endavant", ha ressaltat el líder del PSOE en la compareixença des de la Moncloa.
El president del govern espanyol ha indicat que era una "responsabilitat legal" atendre l'Hondius, però ha posat l'accent en el fet que era una obligació "moral". "Vam voler mostrar al món que Espanya és una societat compromesa amb la salut global, amb el dret internacional i amb el multilateralisme. Rebem ajuda quan ho necessitem, i ajudem quan es pot i és necessari", ha remarcat Sánchez. Moments després d'acceptar la petició de l'OMS, l'executiu espanyol -ha dit- s'ha basat en el "rigor científic", la "transparència absoluta", la "coordinació institucional" i la "cooperació internacional". Ha definit l'operació de desembarcament dels passatgers del creuer com un "èxit", tot i la polèmica.
Ha volgut agrair el "civisme" als ciutadans canaris. "Hem de sentir orgull de ser espanyols", ha ressaltat el líder del PSOE, que ha indicat que aquest episodi es recordarà "durant anys". "Espanya diu, alt i clar, que un món millor és possible sempre i quan estiguem disposats a aportar el nostre gra de sorra per construir-lo. Necessitem més ciència i més consciència. Aquest és l'exemple que hem donat al món", ha remarcat Sánchez. En aquest moment ha cedit la paraula al director de l'OMS, que ha elogiat la manera com s'ha gestionat la crisi. "Agraeixo la col·laboració de l'última setmana, i dono les gràcies a la meva germana Mónica García", ha destacat Adhanom en la roda de premsa.
"Hi havia gent que demanava que els passatgers fessin la quarentena al vaixell. Però això hauria estat cruel", ha indicat. "Res fa pensar que hi hagi un brot més gran, però la situació pot canviar. És possible que detectem més casos en les properes setmanes", ha apuntat el director de l'OMS. "La recomanació és que hi hagi una supervisió estricta a casa o en una instal·lació de quarentena fins al 21 de juny. Qualsevol persona que presenti símptomes haurà de ser tractada de manera immediata", ha remarcat Adhanom, que ha mostrat l'agraïment explícit a Sánchez pel "lideratge remarcable" dels últims dies. "Els virus no coneixen fronteres, i cal solidaritat", ha remarcat el responsable de l'OMS.