L'OMS eleva a set el nombre de positius confirmats pel brot d'hantavirus després del nou cas a França

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha situat en set el nombre de positius confirmats pel brot d'hantavirus detectat en el creuer MV Hondius i diu que hi ha dos sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació, i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els set casos confirmats el ciutadà dels Estats Units, després que el Departament de Salut dels Estats Units hagi informat que un dels 17 passatgers nord-americans al creuer ha donat un resultat "lleument positiu". L'organització ha indicat que està a l'espera d'una "confirmació addicional" perquè el resultat del laboratori "no ha estat concloent".
"El dia d'avui tenim nou casos, set dels quals estan confirmats, i s'han produït tres morts. L'últim cas l'ha notificat França entre un dels passatgers que va desembarcar ahir. Actualment, es troba en aïllament i s'ha confirmat avui", ha explicat la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nyka Alexander, durant una compareixença aquest dilluns.
"No es compta en aquest total a una persona del vaixell que va ser repatriada i el resultat de la seva prova de laboratori no ha estat concloent. Estem a l'espera d'una confirmació addicional, esperem que més tard avui, per poder esclarir les xifres. Així que l'últim cas, l'última persona que s'ha comptabilitzat, ha estat notificada pel Ministeri de Sanitat francès", ha afegit. La responsable de comunicació de l'OMS ha subratllat que el resultat de la prova PCR feta pel ciutadà repatriat als Estats Units és "inconclús".
En l'actualització d'aquest dilluns, l'OMS ha informat que els últims passatgers que queden i la tripulació que queden per desembarcar ho faran durant el que queda de dia. "Sortiran de les illes Canàries en vols organitzats a propòsit. Ningú viatja en vols comercials, ja ho vam dir ahir i ho tornem a dir avui", ha subratllat Alexander. També han confirmat que el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desplaçat a Tenerife aquests últims dies, viatjarà a Madrid per reunir-se de nou amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Dubtes en un cas als Estats Units
En les darreres hores, el Departament de Salut dels Estats Units també ha informat que un dels 17 passatgers nord-americans del creuer, que s'estaven repatriant, ha donat un resultat “lleument positiu” en la prova PCR del virus i que un altre presenta símptomes “lleus”, després que diumenge comencés l’operatiu per evacuar els viatgers de l’Hondius des del port de Granadilla de Abona, a Tenerife.
El Ministeri també ha explicat aquest dilluns que un epidemiòleg del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties va embarcar a l’Hondius, a Cap Verd, i va analitzar tots els contactes, especialment aquells que havien tingut contacte estret amb els casos confirmats. Es va fer una prova diagnòstica que es va enviar a dos laboratoris; en un d’ells, el resultat va ser considerat per les autoritats nord-americanes com un positiu feble, tot i que, per al Ministeri de Sanitat, “no era concloent”. La segona anàlisi va donar negatiu.
Segons Sanitat, la persona en qüestió “no presentava símptomes quan era a Cap Verd”, però “les autoritats nord-americanes han decidit tractar el cas com a positiu”. Per aquest motiu, van sol·licitar-ne l’evacuació per separat, que es va dur a terme en una embarcació independent. Posteriorment, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dels Estats Units va decidir mantenir el criteri de cas positiu i va mantenir la persona en un espai aïllat dins l’avió.
Pel que fa al cas simptomàtic, el Ministeri apunta els metges del vaixell van informar que aquesta persona va presentar una tos lleu el 6 de maig, que va desaparèixer després d’aquell dia, motiu pel qual van considerar que no calia classificar-la com a cas probable. Finalment, va ser traslladada juntament amb l’altre pacient, de manera separada.
