Canvia el sistema de pagament a les farmàcies: quant pagaràs pels medicaments en funció del teu sou?

Després de quatre dècades en vigor, el Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana un decret llei per reformar el sistema de copagament farmacèutic. Això vol dir, per modificar els paràmetres que determinen la part del preu d'un medicament prescrit pel sistema de salut pública que assumeix l'usuari i la part que assumeix l'Estat.
Des de fa quaranta anys, a Espanya, els medicaments receptats per un metge del sistema de salut pública estan finançats, totalment o parcialment, per l'Estat. Si bé, no tots els ciutadans han de pagar la mateixa part d'un medicament, sinó que es va idear un sistema progressiu amb tres trams segons el nivell de renda per tal que, qui cobrés menys, pagués menys.
La qüestió és que es tractava de trams molt amplis que no reconeixien bé la diferència salarial dels usuaris. Per això, els ministeris de Salut i Hisenda han aprovat una reforma que amplia el nombre de trams des dels tres fins als sis. Uns trams que, a banda, són diferents per als pensionistes.
Els nous trams del sistema de copagament farmacèutic
A partir d'ara, la població espanyola amb una renda anual inferior als 9.000 euros ha d'afrontar el 40% del cost dels medicaments prescrits per un metge de la pública, amb un límit màxim mensual que no pot superar els 8,23 euros. El segon rang, des dels 9.000 euros anuals fins als 17.999 euros, també ha d'afrontar el 40% del cost dels medicaments, però amb un límit mensual de 18,52 euros.
El percentatge augmenta fins al 45% en el cas dels treballadors que cobrin entre 18.000 euros i 34.999 euros bruts anuals, amb un límit mensual de 61,75 euros destinats a la compra de medicaments receptats pel sistema de salut pública. A partir d'aquest punt, el govern espanyol elimina els límits i manté el 45% per als sous d'entre 35.000 euros i 59.999 euros, aplica el 50% als sous d'entre 60.000 euros i 99.999 euros, i el 60% per als sous superiors als 100.000 euros.
Quant han de pagar els jubilats pels medicaments?
En el cas dels jubilats, les franges fan referència a la pensió. La gran majoria passen a pagar el 10% del preu dels medicaments receptats, amb límits mensuals de 8,23 euros per a les pensions inferiors als 18.000 euros, de 13,37 euros per a les pensions fins a 59.999 euros, i de 18,52 euros per als qui percebin fins a 99.999 euros. A partir dels 100.000 euros bruts de pensió, però, els jubilats han d'assumir el 60% del cost dels medicaments, amb un límit mensual de 61,75 euros.