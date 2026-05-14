Millores a Ferrocarrils: renovarà deu ascensors i nou escales mecàniques a les línies metropolitanes

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat les obres per la renovació de deu ascensors i nou escales mecàniques de les Línies Metropolitanes (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia) de la xarxa de Ferrocarrils. Aquestes actuacions inclouen la substitució dels ascensors, la millora dels edicles i els fossats, així com la maquinària que fa funcionar els ascensors, i el reemplaçament íntegre de les escales mecàniques antigues per unes de noves. Els treballs compten amb un pressupost de 2.088.688 euros i tenen una durada prevista de 15 mesos.
En concret, les intervencions implicaran la renovació, a la línia Barcelona-Vallès, de dos ascensors a l’estació de Les Planes, d’un ascensor a l’estació Sabadell Rambla, de dos ascensors a l’estació de Sant Cugat Centre, d’un ascensor a l’estació d’Av. Tibidabo, de tres equipaments d’escales mecàniques a l’estació Terrassa Rambla, de dos equipaments d’escales mecàniques a l’estació de Rubí Centre i d’un equipament d’escala mecànica a Plaça Catalunya.
Pel que fa a les obres de la línia Llobregat-Anoia, suposaran la renovació de dos ascensors a l’estació Molí Nou i d’un equipament d’escales mecàniques a l’estació de Can Ros, Magòria La Campana i a l’estació de Molí Nou Ciutat Cooperativa; també es renovaran dos ascensors al Centre Operatiu de Rubí (COR) de Ferrocarrils.
Els nous ascensors han de servir per actualitzar uns equipaments que han arribat a la fi de la seva vida útil i mantenir els índexs de qualitat, disponibilitat i fiabilitat. Aquests ascensors també augmentaran la seguretat i el confort dels usuaris i reduiran el consum elèctric dels equipaments. Els aparells mantindran els equips habituals de comunicació: el control lògic programable (PLC), un dispositiu electrònic per programar i controlar els processos de l’ascensor en temps real i la megafonia, interfonia i el circuit tancat de televisió.
En el conjunt dels treballs, destaca l’actuació sobre els edicles dels ascensors a l’estació de Les Planes on, a banda d’executar el sanejament estructural dels edicles, se substituiran els vidres per d’altres amb tractament solar per a la reducció de la temperatura a l’interior de l’ascensor i l’eliminació del manteniment periòdic dels vinils solars exteriors.
Amb relació a les escales mecàniques a renovar, tenen més de 25 anys d’antiguitat i, com els ascensors, també han arribat a la fi de la seva vida útil. El reemplaçament d’aquestes instal·lacions permetrà mantenir els estàndards de qualitat del servei i aportarà una millora en seguretat perquè actualitza els equipaments a la darrera normativa. Aquests treballs inclouran les obres auxiliars i les instal·lacions necessàries, el muntatge i la posada en servei dels nous equipaments.
Xarxa adaptada a persones amb mobilitat reduïda
Totes les intervencions s’emmarquen dins del procés de manteniment de les instal·lacions que duu a terme FGC amb la voluntat d'oferir un servei de qualitat a les persones usuàries. Els nous equipaments continuaran integrats dins la xarxa d’instal·lacions centralitzades amb el Centre de Supervisió d’Estacions (CSE) ubicat al COR de Rubí.
Les escales mecàniques són elements crítics i essencials per a la mobilitat i gestió de fluxos a les estacions d’FGC i formen part de l’ecosistema ferroviari de control, vigilància i seguretat. Pel que fa als ascensors, formen part de l’itinerari accessible obligatori, i la disponibilitat i el correcte funcionament són elements clau en la mobilitat dels usuaris, especialment d'aquelles persones amb mobilitat reduïda.
En aquest sentit, els serveis ferroviaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya estan totalment adaptats per a persones amb mobilitat reduïda des del setembre del 2017, quan l’estació del Putxet de la línia Barcelona-Vallès va quedar adaptada amb la instal·lació de dos ascensors per a eliminar la darrera barrera arquitectònica existent a la xarxa.