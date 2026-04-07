FGC tallarà el servei entre Gràcia i Sarrià durant 13 dies

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) interrompran el servei de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià durant 13 dies aquest mes d’agost per renovar integralment les vies entre les parades de Gràcia i Muntaner. Les reformes, que es duran a terme entre l’11 i el 23 d’agost, es valoren en uns 4 milions d’euros.
Les afectacions tallaran el servei entre les parades de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova i Sarrià, i les línies S1, S2 i L6. FGC preveu que l’afectació sigui significativa, tot i que s’ha escollit el mes d’agost per tal de minimitzar-ne l’impacte, ja que és el període amb menys volum de passatgers.
Per garantir el funcionament del transport públic mentre durin les obres, FGC ha licitat un servei d’autobús alternatiu entre Gràcia i Sarrià, que permeti “minimitzar” les afectacions que pateixin els usuaris. A més, també es recomanarà utilitzar altres opcions de transport públic, especialment en els trams urbans dins de Barcelona.
Servei alternatiu
Des dels FGC apunten que per garantir la “idoneïtat dels autobusos alternatius” es duran a terme proves de circulació els dies previs. També es vol assegurar la connexió d’aquest servei per carretera amb el servei ferroviari, de manera que hi hagi busos esperant a les estacions quan arribin els trens.
Els vehicles de servei alternatiu hauran de tenir una capacitat mínima de 50 persones i una màxima de 100, a banda d’estar adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Les obres formen part d’un conjunt d’actuacions que FGC impulsa per modernitzar la seva xarxa i millorar l’experiència dels usuaris. Aquestes intervencions inclouen la renovació de vies, sistemes de seguretat i altres elements tècnics que permeten augmentar la fiabilitat, reduir incidències i garantir una infraestructura ferroviària eficient a llarg termini.