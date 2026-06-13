Tres persones han mort aquest dissabte 13 de juny en tres accidents diferents al medi natural a Catalunya. Les víctimes són un jove de 18 anys que s'ha ofegat a la resclosa de l'Ametlla de Merola, un submarinista localitzat sense vida a Cadaqués i una persona que s'ha precipitat uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal d'Alins.
Un jove ha mort ofegat a l'esclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. L'avís s'ha rebut a les 15:22 hores, quan diversos testimonis han alertat que un jove que es banyava amb els seus amics s'havia llançat a l'aigua i no n'havia tornat a sortir.
Els Bombers han desplegat un ampli operatiu amb dotze dotacions, inclosos efectius del GRAE, submarinistes, drons i un helicòpter de rescat. Després de rastrejar la zona, han localitzat el jove a les 16:59 hores i, malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.
Localitzen sense vida un submarinista desaparegut a Cadaqués
Pocs minuts després, a les 15:31 hores, els Bombers han rebut un altre avís per la desaparició d'un submarinista que no havia tornat a l'embarcació a la zona de Cadaqués. La recerca ha mobilitzat efectius terrestres, drons i equips especialitzats en immersió.
Finalment, la Unitat Marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns deu metres de profunditat en una zona propera a s'Encalladora. En l'operatiu també hi han participat Salvament Marítim, la Creu Roja i la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació.
Mort després de precipitar-se 100 metres
La primera alerta de la tarda ha arribat a les 15:01 hores al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà, molt a prop de les fronteres amb Andorra i França. Segons les primeres informacions, una persona s'hauria precipitat uns 100 metres en una zona de muntanya.
Els efectius del GRAE hi han accedit amb helicòpter, però quan han arribat al lloc dels fets només han pogut confirmar la mort de la víctima. Els Bombers també han evacuat les dues persones que havien alertat de l'accident, mentre que els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la identificació i de les diligències judicials.