Tensió entre Mossos i antifeixistes davant la concentració neonazi de Núcleo Nacional

Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dissabte 13 de juny al vespre un ampli dispositiu policial al centre de Barcelona per evitar que coincidissin una concentració antifeixista i una altra convocada pel grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la Delegació del govern espanyol.
La tensió s'ha concentrat a la confluència dels carrers Mallorca, Bailèn i la Diagonal, on els antiavalots han barrat el pas als manifestants antifeixistes que han programat una contra-manifestació a la concentració feixista. Segons la Guàrdia Urbana, la mobilització antifeixista ha aplegat prop de 800 persones, mentre que la concentració de Núcleo Nacional ha reunit al voltant d'un centenar d'assistents.
La protesta antifeixista ha arrencat a dos quarts de vuit del vespre a la plaça Tetuan, i ha recorregut el passeig de Sant Joan i han intentat avançar pel carrer Mallorca en direcció a la Delegació del govern espanyol, on s'havien concentrat els membres de Núcleo Nacional. Els Mossos han impedit l'apropament amb un dispositiu que ha separat les dues convocatòries. Després dels moments de tensió, els manifestants antifeixistes han travessat la Diagonal i s'han dirigit fins a la plaça Joanic, on s'han llegit diversos parlaments abans de desconvocar la protesta.
Concentració neonazi
Mentrestant, els participants de la concentració convocada per Núcleo Nacional s'han mantingut a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Durant l'acte s'han sentit discursos contra la migració, el govern espanyol i els mitjans de comunicació i, a més, els manifestants han repetit, en reiterades ocasions, la salutació feixista.
Entre els assistents hi havia la coneguda activista ultra Isabel Peralta, que ha intervingut amb un megàfon davant dels concentrats. Cal recordar que l'organització Núcleo Nacional es troba actualment sota investigació de la Guàrdia Civil per un presumpte delicte d'odi.
Crida antifeixista a mobilitzar-se
Abans de començar la marxa, els portaveus de la convocatòria antifeixista han defensat la necessitat d'una "resposta contundent" davant una mobilització "racista, feixista i neonazi". Els organitzadors han reivindicat la necessitat de continuar mobilitzant-se contra els discursos d'odi i han anunciat noves convocatòries en el futur.