Renfe duplicarà la capacitat dels tallers de manteniment de Rodalies

Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats a Rodalies. Se'n preveuen tres de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal - Barcelona, i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres, amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. La resta d'inversions es desplegaran fins el 2030, amb un pressupost global de 163,7 milions, segons fonts de Renfe. En conjunt, la companyia passarà de tenir espai per reparar alhora 22 vagons a disposar de 51 vies als tallers. Feia prop de 50 anys que la companyia ferroviària no invertia en fer nous tallers.
A Ripoll, Renfe hi va construir un taller bàsic provisional coincidint amb la interrupció de la circulació a l'R3 per les obres de desdoblament de la via. Ara la companyia ha decidit construir un taller definitiu amb capacitat per a cinc vagons de 100 metres, amb una inversió de 16,6 milions.
Pel que fa a Sant Andreu Comtal, la companyia preveu fer un nou taller sobre les instal·lacions que es van crear per les obres de l'estació de la Sagrera. Es passarà de cinc a deu línies de manteniment, i la intenció és que estigui en servei entre el 2028 i el 2030. La companyia no detalla quin serà el cost de l'obra.
En el cas de Vilanova i la Geltrú, és on hi ha el principal taller de Renfe a Catalunya i un dels més importants del conjunt de l'estat espanyol. S'hi fan revisions periòdiques bàsiques d'un cop al mes i també reparacions per vandalisme, avaries o accidents. A part d'un cop mensual -quan els trens resten al taller entre 3 o 4 dies-, els vagons també se sotmeten a una revisió a fons cada vuit anys o quan arriben als 1,2 milions de quilòmetres -en els trens més moderns, la revisió és als 1,8 milions-. Aquesta revisió profunda requereix una estada al taller d'aproximadament trenta dies.
Les instal·lacions de Vilanova es modernitzaran ara amb una inversió de 22,6 milions d'euros per incrementar la longitud d'una de les naus i per construir un nou taller d'ample convencional amb tres vies, amb previsió que les obres estiguin acabades el 2027. En total, es passarà de sis a nou línies de treball, les quals estaran preparades per acollir els nous Rodalies 452, que s'espera que estiguin en circulació a principis del 2027. Aquests trens, segons avança Renfe, es preveu que incorporin un sistema de monitoratge que permetrà un control més constant sobre el terreny i evitarà desplaçaments als tallers.
Manresa, Sant Celoni i Granollers s'incorporen a la xarxa de tallers
Pel que fa a les noves instal·lacions de Manresa, aquestes estan projectades per entrar en servei el 2029. Es construirà un nou taller d'ample convencional sobre la base logística d'Adif, amb previsió que tingui sis vies de reparacions. El pressupost és de 40 milions d'euros i en aquest moment hi ha redactat el projecte funcional.
En el cas del nou taller de Sant Celoni, també es projecta per al període 2028-2030. La intenció és que tingui quatre vies i que la construcció costi aproximadament 25 milions d'euros. El projecte constructiu està en fase de contractació.
A Granollers, el taller que es construirà tindrà vuit vies per a reparació de vagons i estarà capacitat amb torn de fossat, sistemes d'extracció i mitjans d'elevació. Entre l'obra civil i l'equipament industrial, aquest serà el taller que s'endurà més part del pressupost, amb 40 milions d'euros. El projecte funcional està redactat pendent d'aprovació, mentre també està pendent de signatura el conveni entre l'Ajuntament i el govern espanyol.
Tallers a totes les línies de Rodalies
Fonts de Renfe destaquen que la reforma de les naus actuals i la construcció de nous equipaments de reparació permet aproximar-se a l'objectiu de disposar de tallers a totes les línies de Rodalies. La firma recorda que el mapa de tallers es completa amb Mataró, Montcada i Reixac i Cornellà de Llobregat. Segons la companyia, poder arribar a totes les línies és un element que, sumat a una capacitat més gran, permetrà agilitzar els processos de manteniment i reparació.
Des de Renfe asseguren que aproximadament entre un 10 i un 15% de tota la flota de trens està als tallers, si bé garanteixen i subratllen que això no afecta l'operativa del servei. Asseguren que la programació de cada dia es fa amb la certesa que hi ha prou trens per prestar el servei previst i que es reserva un 5% addicional per activar-lo si hi ha una avaria.
A part de les inversions anunciades, la companyia també projecta noves instal·lacions a Mataró, Blanes, Sant Vicenç de Calders i Sant Feliu de Buixalleu. Estima que hi destinarà 150 milions d'euros, a unes obres que es podrien incorporar al calendari fins el 2030, si bé els responsables de Renfe a Catalunya eviten concretar-ho i ressalten que són projectes en fase d'estudi.