El futur passeig de la Zona Franca «s'assemblarà molt» a la nova avinguda Meridiana

El futur passeig de la Zona Franca, pendent de reformar-se des de fa anys, tindrà moltes similituds amb una de les vies més icòniques de Barcelona, que justament s'ha anat reformant també els darrers anys. Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, durant la presentació del "Pla de Barris singular" a la zona de la Marina. D'entre les 43 actuacions que preveu aquest pla, s'ha volgut destacar prioritàriament "la renovació del passeig de la Zona Franca", ara que es tenen "tots els recursos" per completar l'obra, ha apuntat Collboni. "El disseny s’assembla molt, en més petit, al que és la Meridiana", ha afegit.
Si bé ja havia sortit a la llum la licitació de la redacció del projecte, que incloïen l'aparició d'un carril de bici central i l'ampliació de les voreres, ara l'alcalde ha volgut presentar de viva veu algunes d'aquestes novetats urbanístiques. I ho ha fet assenyalant la coincidència amb la reforma de l'avinguda Meridiana. "És la mateixa morfologia i la mateixa secció que té la Meridiana. Hi haurà un entorn central amb verds i carrils bici, i mobilitat privada i transport públic als laterals. I en alguns casos, ampliant voreres i creant places i espais de trobada que relliguen els barris, superant una dinàmica d’una frontera física que els separa barris", ha destacat el cap de files del PSC al consistori. Les obres, això sí, no s'espera que comencin fins al 2028.
Igualment, s'ha recalcat especialment des de l'Ajuntament de Barcelona la idea que aquests "plans singulars" per zones intenten tenir una idea "anticipativa" a les desigualtats del futur. Així com hi ha un projecte específic del Pla de Barris per a les zones de muntanya, ara s'ha volgut posar el focus en el sector dels barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port, on està previst que durant la pròxima dècada es construeixin 12.000 pisos i arribin 30.000 persones més a viure-hi. En aquest sentit, el pla busca dissenyar amb els eixos "urbà-ambiental", "educatiu" i "socioeconòmic" la zona de la Marina de cara al 2035, asseguren des del consistori.
Comerços als locals públics per evitar la zona dormitori
Entre les mesures previstes també hi ha la intenció d'"activar plantes baixes de titularitat pública des d'una lògica de servei de proximitat". És a dir, que s'intentarà que els locals que donin al carrer i que emergeixin amb els nous edificis de pisos públics tinguin facilitats per obrir negocis. Es vol evitar, així, que els barris quedin estigmatitzats com una zona dormitori. Es vol promoure que hi apareguin "comerços que donin serveis a veïns i veïnes, des de farmàcies a forns de pa, com a qüestions més del dia a dia, fins a altres activitats de servei que pugui tenir tot el sentit que estiguin en aquestes plantes", ha resolt la representant del govern Collboni. Això és clau "perquè no hi hagi una part de la ciutat on els veïns només van a dormir", ha afegit.
Aquest pla comercial, però, encara és a les beceroles. Està pendent d'analitzar-se quants locals acaben emergint i a quines activitats s'hi acaben dedicant.
Aquest enfocament singular mobilitzarà 9 milions d'euros del Pla de Barris en el termini 2025-2028. Tanmateix, el govern municipal afegeix que hi hauria altres inversions en marxa amb altres projectes que no corresponen a aquest pla específicament, però que si se sumen arribarien a representar 50 milions d'euros invertits a la zona en el mateix període.