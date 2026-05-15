Collboni aprovarà amb Junts el Pla d'Usos de Ciutat Vella que aixeca polseguera pel debat turístic

El govern de Jaume Collboni (PSC) a Barcelona salvarà un nou escull polític mirant cap a Junts. El debat del Pla d'Usos de Ciutat Vella havia revoltat la part esquerra de l'Ajuntament, amb BComú i ERC reclamant-ne una rectificació, i la majoria d'entitats veïnals de la zona, així com la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB). L'objecte de la polèmica era la possibilitat d'obrir alguns nous negocis destinats als turistes, així com algunes discoteques, que el nou text contempla. Tanmateix, el govern municipal ha tret pes a les crítiques i ha defensat la urgència d'aprovar una nova normativa comercial per frenar altres tipologies de negoci: sobretot, el nou pla prohibirà que s'obrin noves botigues de venda de productes de cànnabis, han explicat els responsables del districte de Ciutat Vella. A més, es mantindran restriccions contundents sobre altres establiments, com els souvenirs, les fundes de mòbil o l'arranjament d'ungles.
El nou pla d'usos, que és l'instrument municipal per marcar quins negocis nous poden obrir a una zona, es presenta com un model que "ordena millor les activitats existents, redueix buits normatius, aporta claredat i, per tant, seguretat jurídica, i reforça la protecció de la cultura i la diversitat d'usos". L'exemple més clar d'aquesta realitat és que les botigues de productes de cànnabis fins ara obrien apuntant-se a epígrafs de floristeria o altres possibilitats, ja que no estaven regulades específicament. Ara, per contra, se les menciona explícitament en el nou pla d'usos, fet que permet controlar el fenomen, insisteixen des de l'Ajuntament.
Alhora, però, la nova normativa permet que s'obrin nous negocis destinats a turistes que ara com ara no podien obrir, com els serveis de lloguer de sewgays, patinets o motos, espais d'emmagatzematge de maletes o venda d'entrades per a activitats dels visitants. En aquest sentit, el gerent de Ciutat Vella, Félix Ortega, ha puntualitzat que aquestes activitats tindran algunes exigències afegides, a més de vigilar que no estiguin massa concentrades allà on vulguin instal·lar-s'hi. Així, Ortega ha posat l'exemple que a partir d'ara es demanarà a les botigues de lloguer de patinets o bicicletes que tinguin un magatzem prou gran per guardar els seus vehicles i evitar que acabin dipositats a la porta, al carrer.
De la mateixa manera, conscient de les crítiques de moviments veïnals i de forces d'esquerres, el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha volgut recalcar que no han volgut "fer un pla d'usos només restrictiu", sinó que han apostat per "una regulació més quirúrgica, evitant restriccions aleatòries a la lliure competència". "El principi de seguretat jurídica ens obliga a una mínima prudència", ha afegit.
Sobre la queixa que el nou pla permetria l'obertura potencial de fins a set noves discoteques, el govern municipal ha evitat aclarir la xifra de nous espais d'oci nocturn que es podrien obrir -malgrat les preguntes de la premsa- i ha insistit a dir que, a la pràctica, aquesta possibilitat tindrà un recorregut limitat. Batlle ha recalcat que si s'obren negocis d'aquesta tipologia, serien sobretot "a la perifèria" del districte. Això les situaria als marges del Raval, o de la Barceloneta, o de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Igualment, es matisa que a més de discoteques el mateix epígraf contempla que puguin ser bars musicals, sales de festes infantils, afterhours o karaokes.
Junts, el pas definitiu per aplanar el camí
Des de Junts s'ha reivindicat que el nou pla inclou una mesura proposada per ells, que és que a través d'una disposició transitòria, es podrien arribar a tancar botigues d'arranjament d'ungles, de fundes de mòbil o de productes de cànnabis si s'han obert recentment -abans de la moratòria del 2024- i no compleixen els requisits actuals. Això es podria fer en 18 mesos, ha recalcat el regidor juntaire Damià Calvet.
Amb el pas endavant de Junts, el PSC es queda tranquil a l'hora de poder aprovar el text. A més, el PP encara no ha marcat posició i si bé hi veu mancances en el pla, també defensa que ha estat la seva formació qui ha aconseguit introduir la prohibició total a les noves cannàbiques.
Les esquerres lamenten el pla i assenyalen "interessos" econòmics
Per contra, els exsocis de govern dels socialistes durant els dos mandats anteriors, BComú, ho veuen del revés. "Ens parlen d'equilibri, de convivència entre activitats econòmiques i veïnes, però a Ciutat Vella ja no és l'hora de l'equilibri. És l'hora del desequilibri en favor de veïnes i comerç de proximitat. A qui li interessa que proliferin les botigues de màquines de vending, de guixetes, de lloguer d'andròmines que massiquen el nostre carrer? A qui l'interessa que després de vuit anys en què no es poden obrir discoteques se'n puguin obrir? Només a qui vol treure rèdit de Ciutat Vella", ha reblat Jordi Rabassa, dels comuns, tot assenyalant "un pla d'usos de dretes" i "el retorn de la sociovergència".
Al seu torn, des d'ERC també han estat contundents, en un comunicat dirigit a la premsa: "És una molt mala notícia que s’aprovi el Pla d’Usos de Ciutat Vella que permetrà augmentar l’obertura de negocis turístics en una zona ja saturada d’aquest tipus de negocis que maten el comerç de barri i que despersonalitzen la ciutat".
Però el pla ja té via lliure política i el següent pas és portar-lo a les comissions de la setmana vinent. Si tot segueix els ritmes previstos pel govern, això s'aprovaria ja aquest mateix maig al plenari municipal.