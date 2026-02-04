Alerta sanitària per dues cremes dermatològiques que causen reaccions nocives en la pell

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada de dues cremes per a ús dermatològic de la marca MediHoney després de detectar possibles problemes de contaminació relacionats amb deficiències en el procés de fabricació. Segons ha comunicat l’organisme aquest dimecres, l’ús d’aquests productes podria provocar efectes adversos com inflamacions cutànies, irritacions o reaccions al·lèrgiques.
Els productes afectats són la crema dermatològica MediHoney en envàs de 50 grams, que s'utilitza per a la protecció de la pell contra esquerdes, irritacions, sequedat, fricció o frecs; i la crema protectora MediHoney, tant en tub de 50 grams (referència 582) com en format monodosi de 2 grams. Aquesta s'utilitza per a la protecció de la pell dels fluids corporals i la humitat.
Els productes han estat comercialitzats a l’Estat per l’empresa PRIM S.A., amb seu a Madrid, que ja ha notificat la incidència a distribuïdors, centres sanitaris, farmàcies i usuaris finals. L’AEMPS adverteix les persones que disposin d’alguna d’aquestes cremes que n’evitin l’ús i, si tenen algun d'aquests productes ja comprats a casa, se’n desfacin.
S'ha detectat que l'ús d'aquestes cremes en la pell ha causat efectes nocius i, per aquest motiu, es recomana consultar amb un professional de la salut perquè indiqui una alternativa adequada. Paral·lelament, l’agència demana als centres sanitaris que revisin els seus estocs per detectar si tenen unitats afectades i a farmàcies i distribuïdors que aturin la dispensació i retornin els productes retirats.