L'error que comet tothom a la cuina i que fa que s'ingereixin metalls pesants, segons una enginyera d'aliments

Un gest tan quotidià com cuinar amb aigua pot amagar un risc inesperat que passa desapercebut a la majoria de les llars. Quan bullim pasta o cuinem arròs o altres plats que necessiten aigua per fer-se, normalment utilitzem aigua de l'aixeta i la posem a bullir abans d'introduir els ingredients pensant que, amb la mateixa calor, els microorganismes i derivats s'eliminaran de l'aigua.
Però aquest resultat no s'aconsegueix màgicament, de fet, és un dels errors més estesos a la cuina i del qual alerta Mariana Zapién, enginyera d'aliments, al seu vídeo d'Instagram: "Bullir l'aigua no elimina els metalls pesants, el cloro ni els microplàstics", subratlla Zapién.
Què té l'aigua de l'aixeta?
"Mai tornaré a cuinar amb aigua de l'aixeta", afirma l'enginyera d'aliments al principi del vídeo. El motiu? Va agafar una mostra d'aigua d'aixeta de sa casa i la va examinar al laboratori on treballa, el resultat va confirmar les seves sospites.
"Vaig trobar presència de microorganismes, una quantitat moderada de minerals i traces de metalls pesants", destaca Zapién mentre mostra els resultats de l'anàlisi al vídeo. Uns contaminants que, quan es cuina amb aigua de l'aixeta, acaben en el teu menjar i, inclús, "poden modificar el sabor dels teus aliments", avisa l'enginyera d'aliments.
Per aquest motiu, proposa diverses solucions: la primera, utilitzar aigua embotellada, tot i que Zapién no ho contempla com a opció perquè hauria de comprar molta aigua i, això, implica acumular molt plàstic.
L'altra opció que planteja és la d'incorporar un purificador d'aigua en la mateixa aixeta, una solució que tenen moltes cases i que consisteix a instal·lar una aixeta més petita al costat de la normal, de la qual es pot beure i utilitzar l'aigua de manera segura i filtrada.