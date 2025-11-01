L'advertència d'una experta en microbiota: «Sopar més tard afecta el descans i engreixa més»

Generalment, solem sopar plats i aliments lleugers per no anar a dormir amb la panxa plena. Sopar molt i en grans quantitats pot ser perjudicial per al nostre cos, ja que és durant les nits quan treballa per recuperar les energies que ha gastat durant el dia i per preparar-se pe afrontar l'endemà.
El que segurament no sabem és que no només sopar molt és perjudicial per al nostre cos, sinó fer-ho tard a la nit. L'experta en microbiota i especialista en salut hormonal Marta León ho explica al pòdcast de "Zenvibes", en què parla sobre hàbits alimentaris i el benestar general del cos.
Una bona i adequada alimentació
Durant la xerrada, León ha subratllat que una rutina d’alimentació adequada és essencial per mantenir l’equilibri digestiu i hormonal, especialment a partir dels 45 anys. Això no només implica una alimentació equilibrada i variada, sinó també uns horaris de menjar estables i en coherència amb els processos intestinals i biològics del nostre cos.
Segons l’experta, sopar massa tard o menjar plats molt contundents pot alterar el descans nocturn i provocar símptomes d'insomni. Per aquest motiu, recomana fer el sopar aviat, quan comença a fer-se fosc. “A l’estiu pot ser cap a les nou del vespre, però a l’hivern el millor és entre les set i mitja i les vuit”, comenta. D'aquesta manera, es pot deixar un marge de dues o tres hores abans d’anar a dormir per facilitar la digestió i afavorir el descans.
León apunta que a Espanya se sopa molt més tard que a la majoria de països europeus, i això pot tenir conseqüències en el pes i el metabolisme. “Un mateix sopar, si el faig a l'hora britànica, pot engreixar menys que si sopo en horari espanyol", explica.
La raó és, segons explica l'experta en microbiota, que quan es menja tard l’organisme necessita "destinar més recursos", i, per tant, més energia a digerir els aliments just quan el cos ja estava "iniciant processos com la regeneració cel·lular o la producció de melatonina que ha d'aturar per digerir". L’especialista recomana avançar l’hora dels àpats sempre que puguem adaptar-nos, ja que això ajuda a millorar la digestió, la qualitat del son i la salut metabòlica en general.