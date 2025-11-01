Cinc aliments per evitar i combatre la ressaca segons un farmacèutic

Els caps de setmana poden ser molt divertits quan s'acosten dates especials de celebracions com Tots Sants o Halloween. Tot i que podem passar una nit divertida amb amics en una discoteca o en un bar, s'ha de tenir en compte que l'alcohol pot fer una mala passada si no es beu amb moderació.
Si, així i tot, t'has passat aquest cap de setmana i t'has alçat amb mal de cap i mal cos per la ressaca, has de saber que hi ha aliments que t'ajudaran a combatre-la i fer-te sentir millor, tant si els menges abans de sortit de festa i beure alcohol, com si els ingereixes l'endemà.
Cinc aliments per combatre la ressaca
Segons explica el farmacèutic de TikTok Álvaro Fernández, que compta amb més de tres milions de seguidors en aquesta xarxa social, hi ha maneres d'evitar que la ressaca es passi molt pitjor del que és i, una d'aquestes, és l'alimentació abans i després de beure alcohol.
@farmaceuticofernandez Alimentos anti resaca #farmaceuticofernandez #salud #aprendecontiktok #farmacia #farmaceutico #resaca #alcohol ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez
"Quan bevem perdem potassi", explica el farmacèutic, per tant, recomana menjar-se un plàtan abans de sortir a beure alcohol, perquè és una fruita rica en potassi. Un altre dels aliments que recomana menjar és el salmó, un peix ric en vitamina B12, que és la vitamina que disminueix quan bevem alcohol. A més, el salmó té proteïnes i greixos saludables que ajuden a retardar l'absorció de l'alcohol, segons explica Fernández.
El meló i la síndria també són aliments que es poden menjar abans i després de beure, ja que contenen molta aigua i "ajuden a hidratar el cos, ja que amb l'alcohol es produeix deshidratació", apunta l'especialista de la salut.
El farmacèutic de TikTok també recomana menjar espàrrecs, un aliment molt ric en antioxidants que ajuden a combatre els efectes perjudicials de l'alcohol. I, per últim, l'hummus, la crema d'untar de cigrons que, encara que no ho paregui, és la millor opció per omplir la panxa abans de beure. Aquest aliment conté proteïnes, carbohidrats i greixos saludables que eviten una ressaca molt gran l'endemà i estalvien els mals de cap i el malestar corporal que provoca l'alcohol al cos.
Per últim, i probablement el més important, l'aigua és el salvavides d'una nit més divertida del normal. Beure abans, durant i després d'una festa o celebració en què hagis consumit alcohol evitarà que l'endemà tinguis molta ressaca i molt mal de cap, això sí, "els miracles no existeixen", avisa el farmacèutic, per tant, si et passes molt bevent segurament et trobes malament l'endemà. És per això que aconsella fer-ho amb moderació i coneixement.