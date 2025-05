El secret coreà per combatre la ressaca, segons el «The New York Times»

La ressaca és la conseqüència inevitable d'una nit de festa. Per evitar-la o per passar-la de la millor manera possible hi ha diversos remeis: aigua, plat de macarrons o una bona dormida. El The New York Times en proposa un de desconegut i sorprenent.

El redactor Eric Kim, basant-se en la seva experiència, recomana la sopa de kimchi. Aquest plat coreà es fa bullint un pollastre sencer i afegint-lo en una sopa amb jalapeños, ceba i un ram espès de coriandre.

Kim explica que durant la seva etapa vivint a Atlanta va descobrir la sopa de kimchi als restaurants vietnamites de la ciutat. El va convertir en el seu ritual per superar els dies després de la festa. Tant és així que sempre té a la nevera all, gingebre i kimchi madur, i un congelador ple de brou per si cal fer-ne una d'urgència. Explica que al plat s'hi pot afegir una llesca de pa de o blat de moro, així com la quantitat d'espècies que es desitgin.

El periodista recomana afegir-hi una mica de xili vermell perquè "aporta un sabor incommensurable a més d'una mica de picant". A banda, explica que "si l'arrel de gingebre és especialment jove i tendra, penseu a pelar-la i després tallar-la en pals fins per obtenir una calor encara més profunda i punxant". Per últim, afegeix que "les mongetes blanques ofereixen proteïnes i fan que el plat sigui encara més contundent amb l'arròs blanc o els fideus".