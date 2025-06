Els queixals del seny no només serveixen per fer-nos mal: aquesta és la seva funció desconeguda

Els queixals del seny són objecte de maldecaps de moltes persones. Quan comencen a fer mal, cal anar cap al dentista per extraure-les si no es vol que el dolor es faci insuportable. Durant segles s'ha pensat que aquestes dents només eren un vestigi evolutiu innecessari, però realment no és així.

Alguns estudis publicats en els últims anys han descobert que els queixals del seny poden tenir un paper important en la medicina regenerativa. Això es deu al fet que tenen una gran capacitat per proporcionar un element clau per a l'organisme: el teixit polpar conté cèl·lules mare que poden convertir-se en diferents tipus de teixit humà, com les neurones, els cartílags o els ossos.

Dents útils per prevenir certes malalties

El descobriment ha posat en evidència que aquestes dents no només serveix per fer-nos mal i haver de fer una visita sempre poc agradable al dentista. I és que l'extracció dels queixals del seny pot ser utilitzada com una font de material biològic per al tractament de malalties com el Parkinson, l'Alzheimer o la insuficiència cardíaca crònica.

La voluntat, encara per explorar de manera profunda, és que l'extracció d'aquestes dents permeti obtenir cèl·lules mare. Com que l'extracció sol fer-se durant la joventut, també es garanteix una major disponibilitat de les cèl·lules amb un deteriorament molt poc evident del teixit polpar.

El motiu de l'extracció dels queixals del seny

La realitat és que els queixals del seny tenien una funció segles enrere. I és que aquestes dents ajudaven a triturar els aliments més durs. Ara bé, els canvis de la dieta cap a productes més tous va fer que la funcionalitat dels queixals del seny quedés totalment anul·lada. Per si no fos suficient, la mida de la mandíbula humana també s'ha reduït, fet pel qual aquestes dents han generat problemes.

Tot plegat va portar a la normalització de les extraccions i les dades actuals ho posen en evidència: el 80% de ciutadans europeus i estatunidencs passen per una operació d'extracció dels queixals del seny malgrat que només una petita part patia problemes reals.

Un banc de cèl·lules mare?

La nova funcionalitat dels queixals del seny s'apropa a una nova tendència en la medicina personalitzada. Es tracta de l'emmagatzematge de cèl·lules pròpies en bancs especialitzats amb l'objectiu de fer-les servir més endavant en cas que el pacient necessiti un tractament de regeneració de teixits o de recuperació de les funcions del cos.

Es tracta d'una tècnica que ja han posat en marxa alguns centres clínics, que recullen les cèl·lules sota condicions molt estrictes. La voluntat final és que els pacients puguin tenir en el futur material biològic propi i no depenguin de donants externs.