El senyal que pot passar desapercebut i ser un símptoma de leucèmia

La leucèmia és un tipus de càncer que afecta les cèl·lules, i segons dades de l’Observatori del Càncer de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), només a Espanya es van diagnosticar 6.074 casos l’any 2023.

Tot i que hi ha diversos tipus de leucèmia, totes tenen en comú l’alteració en la producció de cèl·lules a la medul·la òssia. En les malalties de leucèmia aguda, els símptomes poden aparèixer de manera sobtada i evolucionar ràpidament. En canvi, les cròniques tenen un desenvolupament molt més lent i, de vegades, passen desapercebudes. Hi ha pacients que no presenten cap símptoma i descobreixen la malaltia en una anàlisi de sang rutinària.

Un dels signes menys coneguts, però que pot ser molt rellevant, és la presència d’hematomes o morats que apareixen sense haver-se donat cap cop. Segons l’organització Blood Cancer UK, citada pel diari Mirror, aquesta mena de marques poden indicar nivells baixos de plaquetes, un dels efectes habituals de la leucèmia.

Els hematomes poden aparèixer més foscos que de costum i ser dolorosos. A més, és freqüent observar petites taques vermelles a la pell, conegudes com a petèquies, o zones més extenses de color púrpura. Aquests símptomes es poden confondre amb un èczema o una erupció, però en realitat són petits sagnats sota la pell. En persones amb pell més fosca, tendeixen a veure’s més enfosquits; en pells clares, són més vermellosos o morats.

A banda dels hematomes, també poden aparèixer altres signes: sagnat nasal o de genives, menstruacions molt abundants, sang a l’orina o a les femtes, i, en casos excepcionals, hemorràgies cerebrals que podrien provocar alteracions neurològiques.

Segons l’AECC, 3.365 persones van morir per leucèmia a Espanya l’any 2023, amb una major incidència en homes que en dones. Les taxes de supervivència a cinc anys varien molt segons el tipus de leucèmia i l’edat del pacient, però detectar-la a temps pot marcar la diferència. Davant qualsevol canvi inexplicable a la pell o en el cos, cal consultar amb un professional mèdic.