Boticaria García, farmacèutica: «Menjar mirant una pantalla fa que el cervell es confongui»

Menges mirant la televisió o el mòbil? Diversos estudis científics i experts alerten dels riscos d'aquest hàbit. En l'era de les pantalles, és habitual fer qualsevol activitat del dia a dia amb un contingut audiovisual de fons, però aquesta relació amb la tecnologia no sempre és positiva i afecta el cervell de moltes maneres.

En aquest sentit, la farmacèutica i divulgadora Ángeles García, més coneguda a les xarxes socials com Boticaria García, ha explicat al programa Y ahora Sonsoles d'Antena 3 que les distraccions durant els àpats fan que les persones no siguin plenament conscients del procés d'ingesta d'aliments i que el cervell no pugui registrar correctament el que es menja.

Concretament, ha alertat que mirar la televisió, el mòbil o l'ordinador mentre es menja interfereix en el sistema de sacietat i confon el cervell, la qual cosa desequilibra la regulació natural de la fam. "Si la distracció és molt gran, deixem d'enviar senyals al cervell i es produeix un desequilibri", ha assegurat.

Ha fet referència a la desconnexió entre els sensors naturals de l'organisme i les respostes que regulen la gana. I és que els adipòcits, unes cèl·lules grasses, alliberen hormones que ajuden a equilibrar el sistema quan es menja i fan que el cervell emeti el senyal que s'està ple.

Un dels estudis pioners sobre la matèria és el que va fer la Universitat de Birmingham el 2006, en què ja apuntava que les persones que dinen mirant una pantalla tendeixen a picar entre hores. La doctora Suzanne Higgs, de la mateixa universitat, alerta en una entrevista a la BBC que les distraccions no es limiten a les pantalles, sinó que llegir també provoca aquests desequilibris.