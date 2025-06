La recepta que recomana Maria Nicolau per combatre la calor de l'estiu: «Fa passar la xafogor»

Maria Nicolau és una de les cares del moment de la cuina a Catalunya. Ferma defensora de la cuina tradicional catalana, assegura que "ens fa més resilients i sostenibles" i rebla que "defensar-la no és només una qüestió nacional i cultural". Així es va expressar en una entrevista amb Nació a les portes de l'estiu passat i ara, ja immersos en la calor d'aquesta època de l'any, ha compartit la seva recepta per sobreviure a les altes temperatures.

En una publicació a la xarxa social X, la xef ha assegurat que la millor recepta per fer passar la xafogor és "dinar síndria a queixalades, amb els peus negres, les calcetes de la goma trencada i la samarreta tronada de Barcelona 92". Amb el seu to característic que l'ha fet tan popular a la televisió, la cuinera ha enumerat el que menja i beu en un dia de vacances per suportar la calor.

Després de la síndria matinal, Nicolau diu que el millor és baixar, cap a les 19:00 hores, a la terrassa de la plaça a la recerca d'un refrigeri. Ella aposta per un batut d'orxata amb gelat de llet merengada i canyella.

La tècnica perfecta de Maria Nicolau per als calamars a la romana

Un altre plat molt popular de l'estiu són els calamars a la romana. Nicolau també té una recepta per cuinar-los de la millor manera i la clau està en la tècnica d'arrebossat orly, similar a la tempura japonesa. El primer pas és netejar els calamars i tallar-los a rodanxes fines. Tot seguit, asseca'ls amb un drap perquè no quedi aigua i enfarina'ls.

És llavors quan pots començar a fer els passos de l'arrebossat orly. A continuació, les anelles de calamar enfarinades –pensa en treure l'excés de farina– es posen amb la massa i es comencen a fregir. Cal que l'oli sigui molt calent.