Maria Nicolau tria i explica com fer «el plat nacional de Catalunya»

La cuinera Maria Nicolau ha tornat a deixar empremta reivindicant les mongetes amb patates com el que considera “el plat nacional de Catalunya”. “És d’aquelles coses que quan ets petit et fa mandra, però quan ets gran ho trobes a faltar”, ha assegurat, tot animant a recuperar aquesta recepta humil, però arrelada.

Durant la seva intervenció al programa Tot es mou de TV3, Nicolau ha combinat les explicacions tècniques amb reflexions sobre el valor cultural del plat. “El 70% de la mongeta que hi ha en aquest país ve del Marroc, però el 30% no, busqueu-les, aneu als mercats i als pagesos, val la pena”, ha recomanat.

Ha detallat que al mercat es poden trobar varietats com la “rodoneta” i la “plana”, i ha aconsellat retirar els laterals de les mongetes més fibroses perquè “no facin bola, sobretot als nens”. També ha recordat que només cal treure la punta de la mongeta per preparar-la bé.

Pel que fa a la cocció, Nicolau ha defensat posar la patata a l’olla “amb aigua freda i una mica de ceba”. Segons ha explicat, la patata “és molt espessa i necessita aquesta estona escalfant-se perquè entri a l’interior i es faci sencera”. Un cop la patata és a mitja cocció, és el moment ideal per afegir-hi les mongetes. “La mateixa aigua pot servir després per fer un brou”, ha apuntat.

Per donar joc al plat, Nicolau ha suggerit aprofitar les mongetes sobrants. “Si la patata és petita i no s’ha desfet, aquestes mongetes picades les deixem a la nevera i l’endemà hi posem maionesa i tonyina, fent una amanida”, ha proposat.

La recepta bàsica, segons Nicolau, no necessita gaire cosa més: patata, mongeta tendra, aigua, sal i un bon raig d’oli d’oliva. Ara bé, també s’hi pot afegir pernil, ceba, tonyina o maionesa, segons el gust de cadascú. “No em feu cas, l’única veritat és que el valor que hem de preservar és la diversitat que hi ha ara mateix al país, i que cada casa ho faci a la seva manera”, ha sentenciat.