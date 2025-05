Menjar aquesta fruita un cop al dia redueix les infeccions respiratòries i alleuja l'estrenyiment

Menjar fruita cada dia és un hàbit saludable i imprescindible. Ara bé, cada fruita, en funció de les seves vitamines, aporta uns nutrients o altres i contribueix d'una manera o d'una altra al benefici del cos. Ara, una investigació científica revela com ajuda el kiwi al cos humà.

Ho ha explicat el doctor Carlos Andrés Zapata, a partir d'una informació publicada a les revistes J Food Drug Anal i Aliment Pharmacol Ther. "Menjar-se un kiwi al dia redueix dràsticament les possibilitats de patir infeccions respiratòries, i en cas de fer-ho, no s'allarguen més enllà d'un parell de dies".

Això s'explica perquè les infeccions respiratòries són causades per bacteris que obliguen a reaccionar el sistema immunitari. I aquí és on entraria el sentit de la ingesta del kiwi: té un contingut vitamínic molt alt, especialment de les vitamines C, E i K, que beneficien el bon estat del sistema immunitari.

Així ho han confirmat estudis recents: en el cas de la vitamina C, el kiwi verd duplica la quantitat que tenen les maduixes o taronges, i el kiwi groc fins i tot la triplica. A banda, segons Zapata, la ingesta de kiwi diàriament també contribueix a no patir restrenyiment.