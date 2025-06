Un estudi alerta: la temperatura dels aires condicionats a Catalunya no és la recomanada

Tot i l'augment del cost de la llum i la preocupació pel medi ambient, l’aire condicionat continua funcionant a temperatures més baixes de l'aconsellat -entre 24 i 26 °C- a moltes cases catalanes, segons detalla el Baròmetre sobre el Futur de la Climatització a Espanya, elaborat per l’empresa Daikin i l’Institut IO Investigación.

Aquest estudi publica que gairebé la meitat dels enquestats -més de 2.000 persones d’entre 30 i 70 anys d’arreu de l’Estat-, un 46%, reconeixen utilitzar més la climatització que fa cinc anys, i fan referència a l’allargament dels estius i l’augment de les temperatures.

Tal com revela la investigació, els catalans encenen l'aire condicionat a una temperatura mitjana de 21,6 °C durant l’estiu, una xifra per sota del que recomanen els experts per mantenir un bon confort tèrmic i, alhora, ser eficient des d'un punt de vista energètic. Aquests últims adverteixen que cada grau per sota dels 24 °C implica un increment aproximat del 8% en el consum energètic.

També desmenteixen una creença habitual, i és que posar l'aire més fred no fa que l'espai es refredi més ràpidament, sinó que incrementa el malbaratament d’energia.

D’altra banda, el 90% dels enquestats assegura estar preocupat pel consum d’energia i el seu impacte ambiental. És per això que hi ha una creixent tendència cap a sistemes més eficients com l'aerotèrmia, feta servir a una de cada cinc llars. Un mètode que aprofita la calor ambiental per generar calor, fred i, en alguns casos, aigua calenta. Aquesta tecnologia destaca per l’estalvi econòmic i energètic que suposa el seu ús, tot i el seu elevat cost inicial.