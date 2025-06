El senyal de trànsit del diamant, cada cop més a prop: què significa?

Amb la Unió Europea, les fronteres són cada cop més relatives. És per això que les autoritats de trànsit dels estats membres treballen constantment per introduir mesures unificades que garanteixin la seguretat a les carreteres. També perquè les noves formes de mobilitat com el cotxe elèctric i els patinets elèctrics, o l'impuls de les bicicletes, fan que el reglament s'hagi d'adaptar constantment.

La mobilitat per bona part del continent sense fronteres fa que es busquin criteris d'unificació entre els països. En aquest sentit, Europa vol posar en marxa un carnet digital comú, que en alguns territoris es posarà en marxa a tall de prova de cara al 2025. I la unificació de senyals és un dels següents passos, especialment pel que fa a l'electrificació i a noves rutines de mobilitat.

Què significa el nou senyal de trànsit del diamant?

Pel que fa a aquesta intenció, hi ha un senyal que ja funciona a França i que pot arribar en els pròxims mesos a les carreteres catalanes, ja que la Direcció General de Trànsit (DGT) estudia introduir-la aquest mateix 2025. Es tracta d'un senyal en forma de diamant que el país veí va posar en marxa en període de proves el 2020 i que està en funcionament complet des de fa prop de dos anys.

El senyal de rombe apareix en posició vertical, i es pot trobar tant en cartells blanc-i-blaus a sobre dels carrils com pintat a l'asfalt. La seva funcionalitat és molt clara: fa referència als carrils d'ús compartit, una idea similar al que a Catalunya es coneix com els carrils VAO. Pels carrils amb la forma de rombe hi poden circular cotxes ocupats per més d'una persona, però també vehicles elèctrics amb qualificació "zero" i taxis.

A França, aquest senyal s'ha posat en marxa en ciutats com París i Nimes, i són les càmeres tèrmiques les que controlen que els cotxes transportin més d'una persona o siguin elèctrics. També hi ha certes hores o dies en què els carrils canviïn de sentit o directament es puguin utilitzar per a tothom.

Altres mesures que Europa vol implementar a la carretera

Europa ha acordat recentment altres mesures per introduir criteris únics a tots els estats membres. El Consell de la UE i el Parlament Europeu han arribat a un acord per rebaixar l'edat per conduir als 17 anys, això sí, si el conductor va acompanyat d'un adult amb experiència. A l'espera de la seva aprovació i aplicació, la nova norma també implicarà allargar la validesa dels permisos de conduir fins als 15 anys des de la seva expedició.

Els canvis legislatius també preveuen normes més estrictes als conductors novells almenys els primers dos anys. Amb aquesta mesura, Brussel·les busca reduir el risc d'accidents entre els nous conductors. Quan s'apliqui la nova directiva, les proves teòriques i pràctiques hauran de comprovar que els conductors tenen consciència sobre "la seguretat dels vianants, ciclistes, patinets i altres usuaris de micromobilitat".

El Consell i el Parlament europeus també han assolit un acord provisional per implementar un sistema comú per restringir el dret de conduir a la Unió Europea. L'objectiu és que els infractors siguin responsables de les faltes que cometin a qualsevol país membre, amb independència d'on s'hagi comès l'acció il·legal.

A banda d'aquestes modificacions, Europa preveu la creació d'un carnet de conduir en format digital. El permís digital estarà disponible per a tots els ciutadans de la UE a finals del 2030 i es trobarà dins de la futura "Cartera d'identitat digital europea". Els conductors podran continuar utilitzant el carnet físic, ja que les dues versions seran vàlides durant 15 anys.