Per què hi ha gent que menja molt de pressa?: Això és el que li passa al teu cos

Menjar s’ha convertit en un dels actes més automàtics, i és que, al cap i a la fi, es fa diverses vegades al dia, però això no impedeix que s'hagi de fer de manera conscient. Les presses, la feina i les rutines accelerades fan que sovint es mengi sense parar atenció, gairebé com un acte mecànic, però el que sembla un simple hàbit té conseqüències importants per a la salut. Segons diversos especialistes en nutrició, endocrinologia i psicologia alimentària, la manera com es menja pot ser tan rellevant com allò que s’ingereix.
Quan es menja massa ràpid, el procés digestiu es veu alterat des del primer moment. La boca, encarregada d’iniciar la digestió amb esbocinar i aixafar el menjar, no compleix adequadament la seva funció: els aliments arriben massa sòlids a l’estómac, cosa que incrementa l’acidesa i dificulta la feina dels enzims digestius. Aquesta sobrecàrrega pot provocar molèsties com la sensació de pesadesa, reflux o fins i tot úlceres si el costum es manté en el temps. A més, en menjar de pressa s’acostuma a empassar més aire, fet que pot derivar en inflor, gasos o eructes.
Els efectes també són psicològics
Els efectes, però, no són només digestius. La grelina és l’hormona que indica al cervell que ja s’ha menjat prou i triga uns 20 minuts a activar-se. Si s’acaba el plat abans que aquest senyal arribi, el resultat és clar: s’ingereix més quantitat de la necessària i aquesta desconnexió entre el cervell i l’estómac afavoreix l’augment de pes i eleva el risc de patir obesitat o hipertensió.
A tot això, cal afegir-hi el component emocional. Menjar amb presses pot ser un reflex de l’estrès o l’ansietat, i fins i tot pot derivar en conductes alimentàries compulsives. Quan es menja sense consciència, es tendeix a buscar aliments més calòrics, amb greixos o sucres, que estimulen la dopamina i generen una falsa sensació de benestar immediat.
Com menjar de manera més tranquil·la?
Per evitar aquestes conseqüències, els experts proposen alguns consells pràctics:
- Dedicar temps a cada àpat -com a mínim uns 20 minuts-, en un ambient tranquil.
- Fer mossegades petites i deixar els coberts a la taula entre ingestes. És una tècnica que obliga a generar el temps necessari entre mossegada i mossegada
- Mastegar bé cada aliment, ja que així es facilita la digestió i s’absorbeixen millor els nutrients.
- Evitar pantalles o converses estressants durant els àpats. Les pantalles, per una banda, fan que no siguem conscients del menjar, i, per altra banda, compartir taula amb persones que generen malestar és contraproduent, ja que l'angoixa es reflecteix en la velocitat amb la qual es menja.
- Convertir els àpats en un moment social, compartint-los amb família o amics que ens facin bé. La tranquil·litat i l'ambient distes fa menjar sense presses ni estrès.