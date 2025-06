Una metgessa de Harvard alerta d'un hàbit quotidià: «Transporta milers de bacteris»

A la cultura occidental, hi ha un hàbit molt establert i que cada vegada es consolida més. Es tracta de fer servir paper higiènic al lavabo. Això és així fins al punt que els bidets estan desapareixent i les noves generacions tenen problemes fins i tot per reconèixer el seu ús. Si bé, la gastroenteròloga de l'escola de medicina de la Universitat de Harvard Trisha Pasricha alerta que es tracta d'una opció perillosa i no recomanable.

Ho explica en un vídeo publicat als comptes de les xarxes socials del The Washington Post en què detalla que el paper higiènic facilita el pas de fins a 40.000 bacteris de les mans a les parts íntimes, la qual cosa afavoreix les infeccions.

Hi ha múltiples evidències científiques que confirmen aquest punt, però Pasricha fa referència concretament a un estudi japonès que apunta que el paper higiènic no és tan higiènic com es podria pensar. I és que precisament al Japó està molt estès el raig d'aigua integrat al vàter que neteja directament sense haver de tocar els genitals i l'anus amb les mans.

La doctora de Harvard defensa que aquest és un mètode molt més segur i subratlla que no cal comprar un vàter japonès, sinó simplement recuperar l'ús del bidet. "És una opció suau i higiènica", diu en el vídeo, alhora que el recomana especialment per a les persones amb problemes digestius com la síndrome del còlon irritable, així com les que tenen hemorroides o fístules anals.

En aquest sentit, destaca que el paper de doble capa redueix el risc, ja que minimitza l'impacte amb la zona íntima i redueix la possibilitat que es produeixin rascades o ferides. Sigui com sigui, sempre és important rentar-se les mans abans i després d'anar al lavabo per evitar l'exposició a patògens externs.