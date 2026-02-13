Pensar això és un error, segons la psicologia: «Estàs posant la vida en pausa»

La psicologia fa temps que assenyala que no sempre s'interpreta correctament allò que se sent o es pensa, i que sovint s'arrosseguen idees assumides que condicionen la manera d’actuar. Entre aquestes, hi ha conceptes que es donen per evidents, però que, en realitat, es veuen des d’una mirada distorsionada. La manera com s’entén la capacitat de decisió o el moment "adequat" per fer canvis influeix directament en el grau de satisfacció i d’autonomia. Sobre aquesta concepció, tracta la psicòloga Ainhoa Vila, qui a les xarxes acumula més de 100.000 seguidors.
El benestar és l'absència de problemes?
Sovint s'entén el benestar emocional com a sinònim de la tranquil·litat, o directament de l'absència de problemes. Tot i això, cal ser conscient que la incertesa i l'exposició a possibles emocions desagradables és contínua. Per això, Vila assenyala que molts cops esperant el moment oportú, la vida passa, s'ajorna el benestar de manera indefinida o fins i tot donant lloc que mai arribi.
En aquest punt és quan agafa força el concepte "llibertat". "Hi ha una idea molt estesa de la llibertat que a la consulta cau superràpid. I és que creiem que ser lliures és fer el que ens vingui de gust i moltes vegades és just el contrari", diu. Molts cops s'associa la paraula llibertat a fer el que un vol, a l'autonomia. I tot i que hi ha una part de veritat, la psicòloga adverteix que pot ser enganyós.
Què vol dir no voler fer mai el que no ve de gust?
"Des de la psicologia de la conducta, fer només el que et ve de gust acostuma a ser un component de l'evitació, a més, a mi se'm disparen les alarmes", reconeix Vila. El que superficialment pot semblar una decisió lliure, en realitat pot ser una decisió presa per evitar el malestar davant d'oportunitats com anar a un concert, quedar amb els amics, entre d'altres. Una manera d'entendre aquesta paradoxa és entenent-ho com un termòmetre: "Si només et mous quan la temperatura està perfecte, el teu rang de vida es fa mínim", explica Vila.
La importància d'actuar en l'ara
La psicòloga revela que hi ha una frase constant a consulta: "Quan estigui millor ja ho faré". El fet és que esperar contínuament a una situació ideal pot fer que mai succeeixi perquè aquest tipus de persones tenen en compte un munt de variables que no es poden controlar. L'expectativa d'actuar només un cop desapareix el malestar col·loca la vida en pausa: "Es posposen decisions i projectes esperant un benestar emocional que depèn de factors externs i imprevisibles".
Ainhoa Vila sentència amb una frase que sintetitza a la perfecció la problemàtica: "La llibertat no és l'absència de malestar, sinó que és la capacitat de poder actuar tot i la presència d'aquest. Com més evites sentir-te malament, menys lliure ets".