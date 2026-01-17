Tres frases molt comunes que revelen una autoestima baixa, segons la psicologia

En un moment en què la salut mental ha deixat de ser un tema tabú per convertir-se en una prioritat social, cada vegada més experts insisteixen en la importància de detectar senyals subtils que poden indicar malestar emocional. Entre aquests indicadors, el llenguatge juga un paper clau: les paraules que una persona utilitza sovint reflecteixen com es percep a si mateixa i quin nivell de confiança té.
En aquest sentit, determinades expressions repetides poden ser un clar símptoma d’autoestima baixa, un problema silenciós, però molt estès que afecta el benestar personal, les relacions socials i fins i tot el rendiment acadèmic i laboral.
Per aquesta raó, Ainhoa Vila, psicòloga, ha explicat quines són les tres frases què si s'escolten, cal posar atenció a la persona que les diu. Vila és molt coneguda a les xarxes, per on divulga sobre coneixement de la psicologia, i sota el perfil de @ainhoawins publica vídeos que l'han fet aconseguir més de 100.000 seguidors a TikTok.
Frases que mostren tenir una autoestima baixa
En començar, l'experta explica que les escolta sovint i poden denotar una espècie de modesta, de disculpa, d'educació o d'intentar ser bona persona, però res més lluny de la realitat. Vila explica que aquestes frases realment expliquen que "l'autoestima està tocada": "Mostren que et rebaixes per no incomodar a la resta", diu.
"Segur que hi ha gent que està pitjor que jo"
La psicòloga explica que quan una persona repeteix constantment "segur que hi ha gent que està pitjor que jo", no vol dir que relativitzi, sinó que es treu el permís de sentir-se malament, s'autoretira la "legitimitat emocional". "La persona ha après que el dolor només compta si és el pitjor de tots. Per tant, el que fa és deixar-se d'escoltar", conclou Vila.
La segona frase és "no vull sonar egoista". Vila explica que aquesta frase li encanta, ja que des de la psicologia això explica que aquesta persona té por a prioritzar-se: "Aquesta persona va aprendre que prioritzar-se té coses negatives i, per tant, confon el fet de cuidar-se amb fer mal als altres", explica.
"M'és igual", la frase estrella
La psicòloga explica que les persones que contínuament diuen que els és tot igual tenen un patró molt clar. "Si ho diuen molts cops no és indiferència, és desconnexió emocional", detalla. Dir "m'és igual" és la manera que ha trobat el cervell per evitar sentir rebuig, frustració, tristesa o altres emocions negatives davant d'un conflicte o quelcom negatiu.
Per concloure, Ainhoa Vila afirma que les tres frases tenen en comú que no expressen realment el que la persona busca mostrar, sinó que fan tot el contrari, intenten amagar el que remou emocionalment a la persona que té l'autoestima baixa.