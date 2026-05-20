Per què no és recomanable prendre cafè només despertar-se: «Aquests dos canvis milloraran com et fa sentir»

Per a milions de persones, el cafè del matí és molt més que una simple beguda: és un ritual gairebé sagrat que marca l’inici del dia i ofereix aquella sensació immediata d’activació i confort. Aquesta dependència quotidiana, però, no és només una qüestió d’hàbit social o de plaer gustatiu.
La cafeïna actua directament sobre el sistema nerviós i, consumida de manera regular, pot generar tolerància i una certa dependència, fent que moltes persones necessitin cada vegada més dosis per obtenir el mateix efecte. Però, molta gent no coneix els efectes de prendre cafè al matí només aixecar-se del llit, quan el cos allibera, de forma natural, una hormona que ens ajuda a posar-nos en marxa, com explica la nutricionista Elisa Escorihuela a l'ABC.
Quan hem d'esperar per beure cafè al matí?
A primera hora del matí, just després de despertar-nos, el cos activa de manera natural una pujada de cortisol, popularment se’l coneix com “l’hormona de l’estrès”. Aquesta hormona controla la manera com l’organisme utilitza l’energia i juga un paper clau en el cicle son-vigília: al matí, els seus nivells pugen de manera natural per ajudar-nos a despertar i activar-nos, i al vespre disminueixen per facilitar el descans.
Aquest procés, al matí, sol durar entre mitja hora i tres quarts d’hora, segons explica Escorihuela. Per tant, el problema arriba quan hi afegim cafeïna enmig d'aquest moment. El cafè reforça encara més aquest estat d’activació i, en algunes persones, això pot traduir-se en més tensió, nerviosisme, palpitacions o aquella sensació d’anar accelerat durant bona part del dia. És especialment habitual en persones que ja acumulen estrès o no descansen prou bé.
Evitar el cafè després d'ingerir aliments rics en ferro
A més, hi ha un altre aspecte que sovint passa desapercebut, com explica Escorihuela. El cafè pot dificultar l’absorció del ferro quan es consumeix molt a prop d’àpats que en contenen. El més prudent és deixar passar almenys una hora abans o després de menjar. Això pot ser especialment rellevant per a dones amb menstruacions abundants, esportistes, persones amb anèmia o qui segueix dietes vegetarianes o veganes.
Si aquest hàbit es manté en el temps, pot contribuir a tenir nivells baixos de ferritina, amb conseqüències com cansament persistent, dificultat per concentrar-se o fins i tot més caiguda dels cabells.
Un canvi senzill és esperar entre una hora i hora i mitja després de llevar-se abans de prendre’l. Així, el cortisol ja ha començat a baixar i el cafè actua de manera més equilibrada. No es tracta, doncs, de renunciar al cafè, sinó d’aprendre a prendre’l millor. Ajustar-ne l’horari i la manera de consumir-lo pot marcar una gran diferència tant en els nivells d’energia com en el descans i el benestar general.