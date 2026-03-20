El senyal que indica que el teu cervell «ha mutat» per culpa del cafè: «Has de fer neteja de cafeïna»

El cafè és, per a moltes persones, el combustible diari imprescindible. És una de les begudes més consumides al món i s'ha normalitzat tant el seu consum que, ni tan sols, imaginem que pot ser tant addictiu com una droga. Així com tampoc pensem molt en els efectes secundaris que provoca en el nostre cos.
Però què passa quan allò que t’ha d’activar ja no fa efecte? Aquest fenomen té una explicació científica relacionada amb el consum habitual del cafè. Així ho explica Lucía Izquierdo, farmacèutica, en el seu vídeo al seu perfil de TikTok.
Per què no fa efecte el cafè?
Amb el consum habitual de cafè el cervell reacciona d'una manera determinada. Segons explica Izquierdo al vídeo, la cafeïna bloqueja el receptor de cervell que "t'avisa quan estàs cansat", motiu pel qual bevem cafè, per estar actius.
@pharmawithlucy Por qué tu café ha dejado de ser tu mejor amigo ☕️🚫 ¿Te pasa que tomas café solo por costumbre porque ya no notas ese "subidón" de energía? En farmacología esto tiene un nombre: tolerancia por regulación al alza de los receptores de adenosina. 🧬 Traducción para humanos: La cafeína "engaña" a tu cerebro ocupando el sitio donde debería ir la adenosina (la molécula que te dice que estás cansado). Pero si siempre están ocupados, tu cerebro fabrica más asientos libres. Resultado: necesitas más café para sentar a toda esa cafeína. 🪑☕️ ¿Cómo resetear tu energía de forma integrativa? 1️⃣ Descargas de cafeína: Intenta reducir el consumo gradualmente o estar 2-3 días a la semana sin café (o pasarte al descafeinado de proceso natural). 2️⃣ El truco de los 90 minutos: No tomes café nada más despertarte. Espera 90 minutos para que tu cuerpo limpie la adenosina de forma natural y el café después sea mucho más efectivo. 3️⃣ Apoyo nutricional: Si dejas el café y te duele la cabeza, el magnesio y una buena hidratación son tus mejores aliados. ¿Cuántos cafés necesitas hoy para "arrancar"? Cuéntame!✍🏻🙏🏻 #cafe #energia #salud ♬ sonido original - Lucía Izquierdo Santos
"Com el teu cos és molt llest, si abuses del cafè, fabrica panys nous", explica la farmacèutica al vídeo. Fet que significa que quan abans només prenies un cafè per despertar-te, ara necessites tres. "No significa que el cafè sigui dolent, sinó que crea resistència", subratlla Izquierdo.
Quina és la solució?
Com amb el pas del temps el cafè no fa efecte i una tassa es queda curta, acabes augmentant la quantitat sense adonar-te'n. "La solució no és beure més cafè", sentència la farmacèutica al vídeo. L'ideal és, segons l'experta, "fer una neteja de receptors", és a dir, el que s'anomena fer una "descàrrega de cafeïna".
Aquest procés consisteix en reduir el consum de cafè gradualment o estar entre dos i tres dies a la setmana sense beure cafè, encara que també pots provar a beure el descafeïnat. Una altra manera de fer aquesta "desintoxicació" és el que Izquierdo anomena "el truc dels 90 minuts", que consisteix en esperar 90 minuts al matí abans de fer-te el cafè. D'aquesta manera, el cos neteja l'adenosina, la substància que crea sensació de cansament, de manera natural i el cafè després és molt més efectiu.