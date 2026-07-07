Xarxes socials, ghosting i ansietat: així afecten el cervell i la salut mental

Segons els autors, les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria s'han convertit en ecosistemes que poden intensificar la pressió estètica, la comparació constant i la fragilitat de les relacions personals. Per això, els experts recomanen fomentar un ús més conscient de la tecnologia per protegir el benestar emocional, especialment entre els més joves.
L'empatia a través d'una pantalla
Comprendre el que sent l'altre a través d'un xat no és fàcil. La ciència ens diu que l'empatia digital no és simplement l'empatia de sempre amb una pantalla pel mig, sinó una habilitat completament nova que requereix destresa tecnològica i molta sensibilitat emocional.
Si bé la tecnologia ens permet donar suport immediat i mantenir amistats a distància, la falta de llenguatge no verbal i el disseny frenètic de les aplicacions sovint ens empenyen a malinterpretar els missatges o a reaccionar de forma impulsiva. És un entorn on les emocions corren ràpid, però la comprensió profunda a vegades es queda pel camí.
El dolor de que et deixen “en vist” és real al cervell
I en aquest escenari de connexions fràgils, sorgeixen noves formes de dany. Qui no ha sentit alguna vegada l'angoixa que et deixin “en vist” o que desaparegui algú que creies important de la teva vida, de sobte i sense cap explicació? Això és el que coneixem com a ghosting.
Les plataformes actuals ho posen perillosament fàcil: et permeten bloquejar o silenciar amb un sol clic, i redueixen així el cost social de donar la cara. La resposta natural de la nostra ment davant d'aquest buit i falta de tancament és la incertesa, la rumiació i una forta pèrdua d'autoestima.
L'evidència acadèmica demostra que no és només una mala praxi de comunicació, sinó un esdeveniment que el nostre cervell processa com una “pèrdua ambigua” que dispara els nostres nivells d'estrès. En no saber si el silenci digital és fruit del rebuig, la indiferència o un intent de càstig, se'ns impedeix donar un tancament a la relació.
Científicament, estudis quantitatius revelen que aquesta vivència activa els mateixos mecanismes de “dolor social” i desregulació emocional que patiríem en l'entorn físic. Això significa que, per a la nostra ment, no hi ha una diferència emocional real entre que algú ens ignori o ens giri l'esquena al mig d'una conversa asseguts a la mateixa taula, i el fet que ens deixin “en vist” de forma unilateral a través del telèfon. Aquesta desaparició abrupta s'interpreta com una amenaça a la identitat i sumeix la víctima en cicles de confusió, vergonya i rumiació mental persistent.
La paradoxa de la soledat
Aquests cops són encara més durs per a certs perfils de personalitat. Les xarxes socials viuen de la visibilitat i els “m'agrada”, i actuen com un amplificador per a persones amb un “narcisisme vulnerable”; és a dir, aquelles que són hiperdependents de l'aprovació externa i tenen pànic al rebuig. Per a elles, la dictadura de l'algoritme és una font inesgotable d'angoixa.
Tot això ens porta a la gran paradoxa de la soledat acompanyada. Podem tenir milers de contactes, però si les interaccions són superficials o intermitents, el sentiment d'aïllament es multiplica. Aquesta soledat “digital” afecta de forma diferent segons l'edat: mentre els adults grans sovint se senten aïllats per barreres tecnològiques, els joves pateixen l'esgotament d'haver d'estar constantment disponibles en un entorn d'amistats inestables i volàtils.
El teatre de les nostres emocions
Però, és possible recuperar el control de les nostres emocions a la xarxa? De la mateixa manera que en una gran obra de teatre l'èxit depèn de tres elements inseparables —l'escenari, la interacció dels actors i el guió—, el nostre benestar digital també s'estructura en tres nivells fonamentals que interactuen entre si:
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El disseny tecnològic de l'aplicació (l'escenari on ens movem).
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La manera com ens relacionem els uns amb els altres (les nostres actuacions).
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Les normes culturals que ens envolten (el guió invisible que seguim).
Entendre com s'entrellacen aquestes tres capes no és màgia, és pura ciència social i el primer pas per convertir el nostre temps online en una experiència molt més saludable i compassiva.
Un canvi urgent de guió
Així doncs, com podem transformar el nostre temps online en un espai més segur? L'estudi ens adverteix que la solució no passa simplement per tancar aplicacions o culpar la voluntat de l'usuari individual, sinó per actuar de manera conjunta i estructural. D'una banda, hem d'exigir a la indústria tecnològica un “disseny afectivament segur” (safety-by-design): plataformes que redueixin l'ambigüitat comunicativa, que no premiïn la recerca constant de validació i que no facilitin la desconnexió relacional abrupta.
De l'altra, ens urgeix integrar una veritable “alfabetització relacional digital” en els nostres programes educatius. Això implica aprendre des de ben joves a tolerar l'espera o el retard en una resposta. Les plataformes actuals estan dissenyades per fomentar la immediatesa, la qual cosa ens empeny a exigir validació i feedback instantani.
Psicològicament, l'evidència adverteix que quan ens enfrontem al “silenci digital” o a un missatge endarrerit, s'activen exigents demandes de regulació emocional. Si no som capaços de tolerar aquesta pausa, la nostra ment interpreta l'ambigüitat com un rebuig o una pèrdua d'interès, la qual cosa dispara ràpidament l'ansietat, la impulsivitat, el monitoratge compulsiu de les pantalles i la rumiació mental (donar-li voltes constants al motiu de la tardança).
Desvincular la nostra autoestima de la rapidesa d'un clic resulta clau per aprendre a gestionar la incertesa i a cultivar una presència a la xarxa ètica i emocionalment responsable. Al cap i a la fi, si la tecnologia només ens proporciona l'escenari i l'algoritme, no creu que ja és hora que comencem a escriure un guió on l'empatia i la responsabilitat afectiva siguin les veritables protagonistes de la nostra vida digital?
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation.