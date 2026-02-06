Brussel·les amenaça amb una multa milionària a TikTok pel seu disseny «addictiu»

La Comissió Europea ha conclòs de forma preliminar que el disseny "addictiu" de TikTok infringeix la Llei de Serveis Digitals comunitària (DSA). En un comunicat emès aquest divendres, Brussel·les carrega contra funcions de l'aplicació com el desplaçament infinit, la reproducció automàtica, les seves notificacions o el seu sistema de recomanació "altament personalitzat", les quals considera que "podrien perjudicar el benestar físic i mental dels seus usuaris, inclosos menors d'edat i adults vulnerables". En cas que futures investigacions confirmessin les acusacions de la Comissió, TikTok s'exposaria a una multa de fins al 6% de la seva facturació global si descarta prendre mesures per corregir la situació.
L'advertència emesa aquest divendres és fruit d'una investigació oberta el febrer del 2024 per avaluar el disseny addictiu de la plataforma, els seus sistemes de recomanació i les seves obligacions de garantir nivells òptims de privacitat i seguretat, sobretot per als menors.
D'acord amb els resultats preliminars de la inspecció, TikTok "hauria avaluat de forma inadequada com aquestes característiques addictives podrien perjudicar el benestar físic i mental dels seus usuaris". En el comunicat publicat aquest divendres, Brussel·les apunta que el disseny de la plataforma "alimenta la necessitat de continuar desplaçant-se" a través de la pantalla i posa el cervell dels usuaris en "mode pilot automàtic".
Ús compulsiu
En l'avaluació, la Comissió també acusa l'empresa "d'ignorar indicadors importants d'ús compulsiu", com ara el temps que inverteixen els menors navegant per la xarxa durant la nit o la freqüència amb què els usuaris obren l'aplicació. A ulls de l'executiu comunitari, TikTok "ha fracassat a l'hora d'implementar mesures raonables, proporcionals i eficaces per mitigar els riscos derivats del seu disseny addictiu".
Amb la investigació preliminar sobre la taula, Brussel·les considera que la companyia xinesa "ha de canviar el disseny bàsic del seu servei". En aquest sentit, aconsella que es desactivin funcions com el desplaçament infinit -implementant el que s'anomenen "pauses eficaces de pantalla"- i que s'adapti el sistema de recomanació de la plataforma.
Rèplica de TikTok
Presentada la investigació, TikTok disposa ara d'un marge de temps -la Comissió no l'ha especificat- per examinar els documents i respondre per escrit a les conclusions preliminars. En cas que les acusacions mencionades en l'informe s'acabin confirmant, Brussel·les pot sancionar l'empresa amb una multa de fins al 6% de la seva facturació anual.
En unes declaracions adjuntes al comunicat d'aquest divendres, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, la finlandesa Henna Virkkunen, ha reivindicat la Llei de Serveis Digitals europea com l'eina adequada per "responsabilitzar" les plataformes dels efectes que puguin tenir sobre els seus usuaris. I davant les amenaces de dirigents com el president dels Estats Units, Donald Trump, de voler tombar legislacions d'aquest tipus, Virkkunen s'ha mostrat contundent. "A Europa apliquen la nostra legislació per protegir els nostres infants i els nostres ciutadans en línia", ha resumit.