Alerten d'un virus que s'instal·la al telèfon a través de WhatsApp: així pots evitar-ho

WhatsApp és una de les aplicacions més utilitzades del món i la més descarregada a Espanya. Tot i que aporta molts beneficis com poder estar en contacte gairebé permanent amb els éssers estimats de manera o poder comunicar-se sense la necessitat d'haver de trucar, també té alguns perjudicis.
Davant la tendència cada cop més elevada de ciberestafes i atacs informàtics, cal estar a l'aguait de les informacions que apareixen sobre els possibles virus o problemes que poden sorgir dins d'aquestes aplicacions. En aquest cas es tracta d'una alerta que ha emès Malwarebytes, una firma que es manté al dia dels actes dels hackers. Es tracta d'una vulnerabilitat que té WhatsApp que permet compartir contingut infectat a través dels xats de grup.
Virus a través d'arxius multimèdia
Segons explica Malwarebytes, els arxius multimèdia que es descarreguen automàticament poden usar-se com a llança d'atac. Aquest desperfecte de WhatsApp es troba en l'aplicació de versió Android. La infestació del dispositiu arriba un cop es reben els arxius multimèdia, ja que molts cops es permet que es descarreguin els arxius sense necessitat de prémer a cap botó. Un cop l'usuari s'adona que aquell contingut és estrany ja és massa tard perquè ja s'ha descarregat i instal·lat.
La manera en la qual actuen els delinqüents és la següent: afegeixen la víctima en un grup de WhatsApp desconegut i en aquell xat envien els continguts multimèdia, i amb la configuració predeterminada de WhatsApp es descarreguen els arxius automàticament.
Com desactivar la descàrrega automàtica?
Des dels dispositius Android, cal obrir l'aplicació de WhatsApp i prémer als tres puntets que hi ha dalt a la dreta i anar a "Paràmetres", després "Emmagatzematge i dades", baixar fins a la secció "Descàrrega automàtica" i desactivar tot a "Descarregar amb dades mòbils", "Descarregar amb wifi" i en "itinerància de dades".
Pel que fa als dispositius iPhone, el procés és el mateix. Tot i que per ara no s'ha reportat problemes ni atacs a través de WhatsApp, no està de més revisar que els paràmetres estiguin desactivats, d'aquesta manera els arxius es descarregaran quan es vulgui i no de manera automàtica.
Qui vols que et pugui afegir a grups sense permís?
Per altra banda, també es pot decidir qui pot i qui no pot afegir-te als grups de WhatsApp sense consentiment previ. És a dir, que en teoria sempre es preguntarà a l'usuari si vol formar part d'aquell grup de xat o no. A no ser que als paràmetres de l'aplicació s'accepti ser afegit a grup per "Tots", "Els meus contactes" o "Els meus contactes, excepte...". En aquest sentit, és recomanable seleccionar l'opció "Els meus contactes, excepte..." i prémer a "Seleccionar tot", d'aquesta manera abans d'entrar a qualsevol grup.