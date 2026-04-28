La nova llei europea que afecta tots els gossos i gats: tot el que has de saber

L'Eurocambra ha donat llum verda a un nou reglament que afectarà tots els gats i gossos. Es tracta d'un projecte de llei que pretén acabar amb les pràctiques abusives, els mètodes comercials "cruels" i protegir la salut de les mascotes. L'objectiu del reglament és harmonitzar a tota la Unió Europea la legislació sobre la cria, la traçabilitat, la importació i la manipulació dels animals.
Aquest nou reglament obligarà que tots els gossos i els gats, inclosos els de propietat privada, siguin identificables mitjançant microxip i estiguin registrats a bases de dades nacionals interoperables. Pel que fa als venedors, criadors i els refugis de gossos i gats, tindran quatre anys des de l'entrada en vigor de la legislació per complir amb la nova obligació. En el cas dels propietaris de mascotes que no venguin animals, l'obligació entrarà en vigor deu anys després pels gossos i quinze anys després pels gats.
Les noves prohibicions
D'altra banda, una vegada la norma entri en vigor, quedarà prohibida la cria entre les mascotes de la mateixa família, com ara entre pares i fills o entre germans. També es prohibirà la cria de gossos i gats amb característiques "exagerades o excessives" que comportin riscos importants per a la seva salut.
A més, es vetarà la mutilació dels animals per motius exhibicionistes, per espectables o competicions. En la mateixa línia, es prohibirà l'acció de lligar un gos o un gat a un objecte, excepte quan sigui necessari per motius mèdics. Tampoc es podran utilitzar collarets de pues o d'estrangulament "sense mecanismes de seguretat incorporats".
"Tancar buits legals"
D'altra banda, amb l'objectiu de "tancar alguns buits legals" entre països, els gats i gossos que entrin a la UE com a mascotes no comercials per després posar-los a la venda hauran de tenir un microxip abans d'entrar. Posteriorment, hauran de ser registrats a una base de dades nacional. L'Eurocambra ha explicat que "els propietaris que entrin a la UE hauran de preregistrar l'animal amb microxip en una base de dades com a mínim cinc dies laborables abans de la seva arriba", sense importar si ja estava prèviament inscrit en la base de dades d'un altre país de la UE.
"El nostre missatge és clar: una mascota és un membre de la família, no un objecte ni una joguina" ha declarat aquest dimarts l'eurodiputada Veronika Vrecinová, presidenta del comitè d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Segons ha afirmat, es tracta d'un pas important per "posar ordre en el comerç de gossos i gats a la UE". L'eurodiputada també ha apuntat que normes així ajuden a enfrontar les persones que "veuen els animals com un mitjà per obtenir beneficis ràpids".