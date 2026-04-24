«Si li dones aquest aliment a la teva mascota, l'estàs posant en perill»: l'alerta d'una veterinària

Garantir una alimentació equilibrada i de qualitat és clau per a la salut i el benestar de les mascotes, ja que influeix directament en el seu desenvolupament, el sistema immunitari i l’esperança de vida. Una dieta inadequada pot derivar en problemes digestius, deficiències nutricionals o malalties cròniques, sovint evitables amb una correcta selecció dels aliments.
En un context en què creixen les tendències cap a dietes més naturals, els experts insisteixen en la necessitat de prioritzar productes més sans i casolans davant dels productes ultraprocessats per a les mascotes. Aquests productes no estan exempts de controvèrsia, de fet un dels aspectes que genera més preocupació és la presència d’os triturat en algunes formulacions, com alerta la veterinària Alba Pérez al seu perfil a TikTok.
Un ingredient que passa desapercebut
L'os triturat és un ingredient que està present en la majoria dels productes comercials per a animals i que pot passar desapercebut per a molts propietaris. Per aquest motiu, Pérez adverteix que optar per aquest tipus d’alimentació pot comportar riscos importants per a la salut dels animals.
@vetropia Aunque bajo la teoría el hueso cocinado totalmente triturado sería seguro, con los años hemos visto que, a la práctica, no es así 🙏🏼 Publi. Y es que las limitaciones de producción y fábrica y posibles fallos hacen que puedan quedar restos demasiado grandes 🥹 Y además suelen ser fórmulas que digestivamente no acaban de funcionar y las ratios de calcio y fósforo se escapan 🥲 Así que por ahora sigo sin aconsejar marcas con hueso triturado 🙏🏼 Tomad de referencia marcas como @foodforjoe que indiquen ficha técnica con análisis, suplementadas, con calcio en polvo… SOLO INSTAGRAM: Dejad abajo vuestras dudas y, si queréis la guía, comentad abajo ❤️ . . PD: NO SE PRETENDE DESACREDITAR NINGUNA MARCA, SE TRATA DE UN CONSEJO MÉDICO VETERINARIO BASADO EN LA PROFESIÓN Y LA EXPERIENCIA. SE PUEDE SEGUIR EL CONSEJO, O NO 🫶🏻 . . . . #mascotas #dietanaturalparaperros #perrofeliz #gato ♬ sonido original - VETROPIA
Segons explica, el problema és que en molts casos els ossos no es trituren prou ni adequadament i poden quedar fragments massa grans per ser digerits per les nostres mascotes. Aquests trossos, invisibles a simple vista, poden provocar lesions al llarg del sistema digestiu, a més de restrenyiment, obstruccions o altres complicacions gastrointestinals greus.
"Utilitzar peces amb os fa que la ràtio de calci i fòsfor, que ha de ser exacta, variï moltíssim", explica la veterinària, fet que pot causar problemes hormonals, d'ossificació i intestinals. Encara que els símptomes no apareguin immediatament, l’acumulació d’aquests residus pot derivar en episodis de dolor abdominal intens o fins i tot requerir atenció veterinària urgent.
Per a Pérez, el factor econòmic no justifica el risc. Segons l’especialista, aquests preparats amb ossos triturats tenen preus més baixos, però això només respon a l’ús de matèries primeres de menor qualitat i a un menor control nutricional. Per això, recomana escollir productes de confiança, amb informació tècnica clara i fórmules equilibrades que garanteixin una aportació adequada de nutrients.