Els quatre aliments del supermercat imprescindibles per als gossos: «Et poden salvar»

De vegades no cal anar a botigues especialitzades per trobar bons productes per a les mascotes. Segons una experta, hi ha aliments que es poden comprar a qualsevol supermercat i que es poden convertir en autèntics “salvavides” per als gossos en moments puntuals, sobretot quan no es troben bé, tenen malestar digestiu o fins i tot han empassat algun objecte accidentalment. En aquest sentit, Qanimals, una comunitat per a amos de mascotes, destaca quatre productes accessibles que poden ajudar en situacions inesperades.
En un vídeo publicat a les xarxes socials, l’especialista recorda que la base de la salut dels animals continua sent una dieta equilibrada, i que cal que aquesta inclogui proteïnes, carbohidrats i verdures. Ara bé, puntualitza que hi ha certs aliments concrets que poden resultar especialment útils per alleujar molèsties o donar suport en moments delicats.
Els espàrrecs blancs
Un dels primers aliments a tenir en compte són els espàrrecs blancs. L’experta recomana oferir-ne als gossos quan s’empassen algun objecte de manera accidental, ja que el seu alt contingut en fibra pot facilitar-ne l’expulsió. Això sí, segons Qanimals, és millor coure’ls prèviament per afavorir-ne la digestió.
La carabassa
La carabassa és un altre imprescindible, especialment en casos de diarrea o malestar digestiu. En aquestes situacions, es pot bullir i servir en forma de puré suau, que ajuda a alleujar els símptomes. A més, és una hortalissa rica en fibra i vitamina K, amb nutrients que contribueixen tant a la digestió com a la salut cardiovascular.
L'oli de coco
El tercer aliat és l’oli de coco, que es pot utilitzar tant de manera tòpica com a complement alimentari. Segons l’especialista, pot ajudar a millorar la digestió, reforçar el sistema immunitari i aportar brillantor al pelatge del gos. Amb tot, insisteix que cal fer-ne un ús moderat.
La pastanaga
Finalment, la pastanaga també pot ser molt útil. Cuita i triturada, serveix per preparar la coneguda sopa de moro, tradicionalment utilitzada per combatre la diarrea. En cru i congelada, en canvi, es pot oferir com a snack dental natural, ja que ajuda a alleujar les molèsties a les dents.
No són substituts
Amb tot, l’experta remarca que aquests productes no han de substituir mai la dieta habitual del gos, però poden resultar útils en situacions digestives concretes. D'altra banda, subratlla que és important adaptar les quantitats a l'animal i vigilar-ne sempre la ingesta.