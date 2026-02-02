Els beneficis de mastegar xiclet per combatre la gana: «Té un efecte antiestrès»

El xiclet és una d'aquelles coses normalitzades que es masteguen per avorriment, estrès o per gana, malgrat que encara hi hagi algú qui creu que mastegar-lo és un gest de mala educació. La realitat és que el seu ús s'ha reconvertit i, tot i que molts l'usen per pur gust i entreteniment, altres l'han fet servir per deixar de fumar o per evitar menjar entre hores. Ara bé, quins beneficis reals té mastegar xiclet i és veritat que fa perdre la gana?
La metgessa nutricionista Magda Carlas respon a aquestes preguntes al programa de RAC1 "Respostes que alimenten", en què parla sobre què és exactament el que coneixem com a xiclet, les diferents opcions que existeixen i quines coses aporta a la salut bucal i mental el fet de mastegar xiclet.
Mastegar xiclet té beneficis reals?
Si ets de les persones que no poden prescindir del xiclet, has de saber quins efectes pot tenir sobre la salut i quins riscos convé tenir en compte. Segons Carlas el xiclet "no té valor nutritiu, excepte si conté sucre, que aporta el valor nutricional del sucre", però, tot i això, sí que té una virtut: "Fa mastegar, fa salivar", explica la nutricionista.
Sobre les diferents modalitats, Carlas explica que és millor mastegar el xiclet sense sucre, ja que el que conté sucre pot "desenvolupar càries". Però destaca que els seus efectes sobre l'organisme depèn molt del tipus de consum que es faci. "El fet de tenir una goma en la boca que et fa mastegar i et fa produir més saliva", explica la nutricionista, qui afegeix que açò ajuda a la higiene bucal i a prevenir les càries (sempre que sigui sense sucre) perquè "manté hidratada la boca". A més dels beneficis bucals, també disminueix la sensació d'ansietat. "Té un efecte tranquil·litzador", assegura Carlas.
Fa perdre la gana?
Es diu popularment que mastegar xiclet fa perdre la gana, però és veritat? Segons explica la metgessa nutricionista a RAC1, "per a les persones que tinguin un xiclet a la boca, com no pots menjar a la vegada, farà que piquis menys". Per a l'experta en alimentació, el xiclet no elimina la gana, però sí que "és un atenuant i pot ser un element que calmi", ja que fa salivar i té un efecte antiestrès, "però més tard o més aviat la gana tornarà".
I es podria donar l'efecte contrari? Només en cas que el xiclet sigui amb sucre i si "estem més de 20 minuts mastegant" podem causar en el nostre cos un efecte contrari que ens produeixi gana. "Si estàs mastegant xiclet més d'una hora et vindrà la gana", adverteix Carlas. En aquest sentit, afegeix que mastegar xiclet durant molt temps pot ser perillós també per a la força de la dentadura i pel desgast de les dents, per això recomana mastegar-ne només durant un curt temps.