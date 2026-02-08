L'humidificador: element de moda... i funcional?

Durant l’hivern, les llars es transformen per adaptar-se al fred: es millora el tancament de les finestres, s’encén la calefacció i es busca més confort a l’interior. Amb aquests canvis l’ambient sovint es torna més sec, una sensació que pot afectar el benestar diari, provocant sequedat a la pell i a les vies respiratòries.
En paral·lel, la tecnologia ha anat guanyant pes com a aliada del confort, especialment a les llars, amb aparells pensats no només per ser funcionals, sinó també discrets i integrables en la decoració. Alguns d’aquests elements, que passen desapercebuts o es confonen amb objectes ornamentals, poden tenir un impacte directe en la qualitat de l'aire de l'interior de les cases i consegüentment en com de còmode és el dia a dia durant els mesos més freds.
Humidificador: val la pena?
Els humidificadors s'han convertit en un dels productes més comprats pel benestar dins la llar i també per aconseguir un descans profund durant l'hivern. Tot i que hi ha trucs casolans com col·locar cebes a l'habitació o gots d'aigua a proper de fons de calor, els humidificadors cada vega són més econòmics i n'hi ha que aporten un toc de disseny a la llar. La sequedat ha estat una incomoditat que és present des de fa anys i panys, per això hi ha trucs d'allò més tradicionals i avui dia hi ha electrodomèstics que busquen solucionar el problema de la manera més eficient i eficaç.
Les zones més comunes on es poden sentir els efectes de l'aire sec és a la gola i a les cavitats nasals, explica el Erich Voigt, metge d'otorrinologia, a The New York Times. Això pot provocar hemorràgies nasals freqüents o greus i sequedat de boca, sobretot al matí, diu.
Un altre problema comú és la pell seca, escamosa o esquerdada, especialment a la cara, les mans i els talons. A més, les persones grans també poden ser més propenses a patir hemorràgies nasals i irritació dels sinus o pulmonar que interrompen les hores de descans.
No fa miracles, però ajuda
Els humidificadors serveixen per afegir humitat a l’aire interior, un factor clau durant l’hivern, quan la calefacció resseca els espais tancats encara que a l’exterior hi hagi humitat. Els especialistes assenyalen que aquesta manca d’humitat pot provocar diverses molèsties i l'humidificador serveix per alleugerir-ne els símptomes. Tot i això, els experts recorden que els humidificadors no són una solució miraculosa: poden alleujar símptomes lleus, però no substitueixen altres tractaments mèdics ni resolen problemes de salut més greus.
El nivell d’humitat recomanat a casa se situa entre el 30% i el 50%, ja que tant l’excés com el dèficit poden ser perjudicials. També és important escollir un aparell adaptat a la mida de l'habitacle, col·locar-lo correctament i mantenir-lo net amb regularitat per evitar que empitjori la qualitat de l’aire.
En aquest sentit, els professionals desaconsellen afegir olis essencials, ja que poden causar irritacions o problemes respiratoris en persones sensibles, a més, si els olis no són de bona qualitat poden contaminar l'aire i generar més perjudicis que beneficis.