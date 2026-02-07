Els humans depenen de la natura molt més del que sovint es pensa, no només per obtenir aliments o recursos, sinó també per regular processos interns. El cicle de la llum solar i la foscor condiciona el funcionament del cos a través del ritme circadiari, un mecanisme biològic que marca quan cal dormir, menjar o estar actiu.
El sol actua com a principal sincronitzador d’aquest rellotge intern i influeix directament en la producció d’hormones relacionades amb l’energia, l’estat d’ànim i la gana. Quan les hores de llum es redueixen, com succeeix durant l’hivern, aquest equilibri natural es veu alterat i el cos respon amb canvis fisiològics i conductuals.
El ritme circadiari és clau
Durant l'hivern, com hi ha menys hores de llum, la melatonina s'avança a l'hora que normalment les persones van a dormir. Això fa que la serotonina, el neurotransmissor que genera estabilitat emocional es troba en nivells baixos al final del dia, mentre encara s'és despert. Tot plegat fa que un cop marxa la llum, es tingui més ansietat per menjar carbohidrats, i per això els productes amb altes quantitats de sucre són tan característics de l'hivern.
Jesús Vázquez és metge especialista en nutrició i explica a Europa Press Infosalus que la baixada dels nivells de serotonina fa que el cos busqui energia fàcil i de ràpida compensació, com els sucres. D'aquesta manera el cos i la ment es manté més activa un cop ha marxat la llum del sol.
El sucre, el gran pecat: com evitar-lo?
Tot i que gaudir d'aquests tipus d'aliments de tant en tant no és cap crim, sí que s'ha de tenir en compte que no són gaire adequats ni per al cos ni per a la ment. Així doncs, el metge aconsella fer alguna cosa perquè ens distraiem i no caiguem al parany que ens indueixen les hormones. De la mateixa manera que un cop acabat de sopar, intentar no allargar-ho menjant galetes o pastes.
"S'ha d'enganyar el cos d'alguna manera perquè si no li dono sucre a les cèl·lules, que és el que em demanen en aquell moment, agafaran el 'combustible' del greix que tenim emmagatzemat", explica Vázquez. A més en les hores prèvies d'anar a dormir cal que el metabolisme desacceleri i es relaxi, i menjant dolços s'aconsegueix l'efecte contrari. Una manera per indicar al cos que l'hora de menjar s'ha acabat és prendre una infusió, diu el metge.
Aliments que milloren els nivells de serotonina
- Triptòfan: gall d'indi, ous, llegums, plàtan i avena.
- Magnesi i vitamina B6, que serveix per convertir el triptòfan en serotonina: verdura, fruits secs, pipes de carabassa, xocolate negre pur i peix blau.
- Omega 3 i vitamina D, que milloren els receptors de la serotonina: marisc, peix blau, làctics, ous i llavors de xia o lli.