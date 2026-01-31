Canvi de feina a partir dels 50 anys: els consells dels experts

Durant l'etapa dels 50 anys, moltes persones es replantegen la seva trajectòria professional. Sigui per cansament, per canvis en el sector o per una pèrdua de motivació, cada cop és més comú preguntar-se si té sentit continuar pel mateix camí o explorar noves opcions. El mercat de treball, però, no sempre ho posa fàcil. Segons la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), universitat pionera i referent que forma les persones al llarg de la vida, aquest pot ser un bon moment per replantejar el futur professional.
Fer un canvi de feina en aquesta edat pot implicar afrontar certs reptes: adaptar-se a noves exigències del mercat, desafiar estigmes sobre l'edat laboral o actualitzar competències per ser capaç de respondre a l'evolució constant del mercat laboral. Tot i això, en un article publicat al seu portal web, la UOC assegura que arribar als 50 no ha de ser sinònim d'estancament laboral i ofereix consells sobre com obrir portes professionals noves sense importar l'edat.
Actualitza el teu currículum
Un dels passos fonamentals per afrontar un canvi professional als 50 és repensar com presentar la trajectòria personal que es porta al darrere. En aquest sentit, la UOC assegura que no es tracta només de presentar una llista d'experiències, sinó de fer que el currículum parli del valor afegit que aquesta persona aporta avui dia. Això vol dir que és essencial ressaltar les característiques que representin millor la feina que es vol fer a partir d'ara, així com destacar habilitats i posar en relleu qualsevol formació rellent o certificacions que ajudin a demostrar adaptabilitat. Finalment, també cal revisar el perfil a LinkedIn i enfocar-lo de manera que aquest canvi de rumb quedi ben reflectit.
Continua formant-te
La clau principal, però, rau a formar-se contínuament. Segons la UOC, aquest punt és molt important perquè el canvi de feina no es quedi només en una idea, sinó que es converteixi en una realitat. Per això, aconseguir noves competències, siguin específiques del sector o més transversals, permet respondre millor a les demandes actuals del mercat laboral. Cal recordar que això no sempre implica fer un grau universitari tradicional, sinó que també es pot contemplar l'opció de fer diplomes d'especialització, certificats professionals o cursos d'idiomes que permetin complementar l'experiència prèvia.
A més, aprendre de manera contínua permet transmetre el missatge que s'està obert a evolucions i a continuar creixent professionalment. Aquest enfocament és especialment útil a l'hora de considerar canviar de sector o adoptar rols que requereixen competències noves.
En definitiva, però, els experts de la UOC asseguren que canviar de feina en aquesta edat és una opció plenament possible si es combina de manera adequada experiència, formació i una estratègia de presentació adequada.