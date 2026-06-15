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Societat

L'R4, interrompuda temporalment entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud per un incendi prop de les vies

  • Els Bombers treballant en les tasques d'extinció a l'incendi de Cerdanyola -

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Publicat el 15 de juny de 2026 a les 13:17
Actualitzat el 15 de juny de 2026 a les 13:23

La circulació de l'R4 de Rodalies es troba interrompuda entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud per un incendi proper a la zona de vies, segons ha informat Renfe. La companyia ha detallat que el tall del servei es fa a petició dels Bombers de la Generalitat, tal com informen des de la gestora de les infraestructures ferroviàries a través d'un missatge a les xarxes socials. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 12.19 hores per un incendi de canyes i matolls a prop de les vies del tren. Hi ha desplaçat nou dotacions. Gairebé una hora després, el servei ja s'ha pogut reprendre amb normalitat.

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