Catalunya s'alia amb Fernando Alonso per fer la competència al Madrid d'Ayuso

Setmana gran per als amants del motor i la Fórmula 1 a Catalunya. Aquest cap de setmana, la competició torna al circuit de Montmeló, on se celebra el Gran Premi d'Espanya. A Barcelona, els apassionats de l'adrenalina també poden gaudir de l'experiència al Fan Village que s'ha instal·lat a la Plaça Catalunya amb activitats, simuladors i retransmissions dels entrenaments i les carreres.

El 2025 és un any de celebracions. Enguany en fa 50 de l'última cursa de Fórmula 1 a Montjuïc i l'edició del Gran Premi d'aquest cap de setmana és la 35a consecutiva que se celebra en traçat català. El Circuit de Barcelona-Catalunya té l'objectiu de consolidar la plaça més enllà del 2026, últim any inclòs al contracte actual, davant l'amenaça del Madrid d'Isabel Díaz-Ayuso.

Ja s'ha anunciat que la primera carrera a la capital estatal serà l'any vinent, després de 45 temporades d'absència. I el circuit d'Ifema ha buscat un ambaixador de luxe per promocionar-se arreu del món. El pilot madrileny Carlos Sainz, actualment a Williams, és l'encarregat de parlar i "vendre" el nou traçat espanyol.

A Catalunya, però, no s'han quedat curts i han buscat un competidor de nivell per fer la competència a Sainz i Ayuso. Fernando Alonso, bicampió del món, ha signat un acord per convertir-se en ambaixador del Circuit de Barcelona-Catalunya, amb l'objectiu de promocionar les instal·lacions catalanes internacionalment i, alhora, ajudar en la formació de joves promeses del motor.

"El Circuit de Catalunya és part de la història de la Fórmula 1, de la meva carrera esportiva i de tots nosaltres", ha escrit en un tuit el pilot asturià aquest dimarts. A la publicació també s'hi pot trobar un vídeo en el qual Alonso defensa que l'F1 segueixi a Catalunya de forma "obligatòria", tant per les "instal·lacions" com per la "tradició i arrelament a la competició".

Feliz de anunciar que desde principios de año estamos trabajando en ideas e iniciativas para el deporte del motor en España! @Circuitcat_es es parte de la historia de la @F1 , de mi carrera deportiva y de todos nosotros.🇪🇸❤️ https://t.co/pOxj9y7eie — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 27, 2025

I és que Montmeló, detalla, és el primer circuit on va provar un monoplaça: "Segur que és en el qual he donat més voltes en tota la meva vida, des dels tests de pretemporada de l'F1 fins a les curses i altres activitats que s'hi han realitzat".