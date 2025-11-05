Laporta assegura que el Barça tornarà al Camp Nou aquest mes, «si no hi ha cap imponderable»

Laporta es mulla amb el retorn del Barça al Camp Nou. Davant les preguntes dels periodistes en la prèvia del Barça-Bruges d'aquesta nit, Laporta ha assegurat que l'equip tornarà al remodelat estadi el 22 o el 29 de novembre, "excepte imponderable". A banda, el president ha posat com a requisit que l'entrenament de portes obertes d'aquest divendres funcioni correctament. "S'ha constat que tot està llest i ara farem un test públic per corroborar-ho". Si l'afirmació de Laporta es confirmés, el Barça tornaria en un partit de Lliga, o bé contra l'Athletic el dia 22 o contra l'Alabès el dia 29.
Tot i això, tornar al novembre va en contra dels darrers plans del club. Fa tres setmanes el Barça va obtenir la primera llicència d'ocupació del Spotify Camp Nou, document que li permet reobrir l'estadi amb una capacitat de 27.000 espectadors. Tot i això, a principis de mes, el club va anunciar un canvi de plans en la reobertura de l'estadi. A priori, treballaria amb l’objectiu de tornar a l’Spotify Camp Nou un cop obtinguda la llicència corresponent a la fase 1B (Tribuna, Gol i Lateral), que ampliarà l’aforament fins als 45.000 espectadors.
En l'entrenament d'aquest divendres es permetrà l'entrada a 23.000 persones, i segons el club, servirà també com a "test tècnic i operatiu per comprovar el correcte funcionament dels sistemes, accessos i diferents aspectes de la instal·lació, en el marc del procés de reobertura progressiva de l’estadi". L’entrenament començarà a les 11.00 h, i l’Spotify Camp Nou obrirà les portes a les 9.30 h. Totes les entrades estan venudes.
Laporta elogia Lamine Yamal
En les declaracions prèvies al partit d'aquesta nit, Laporta també ha aprofitat per elogiar Lamine Yamal. "És un geni i jo estic totalment a favor, al seu costat i donant-li suport. És un xaval fantàstic, és un jugador genial, tenim al Barça la gran sort de generar aquest tipus de jugadors al llarg de la nostra història i el que hem de fer és cuidar-lo".
Laporta ha subratllat que el jove extrem de 18 anys "està portant amb naturalitat" l'impacte mediàtic. "Comprendràs que tota la fama que li ha vingut de cop pràcticament no és fàcil de pair. I el xaval ho està portant amb molta naturalitat. És simpàtic, és un jugador excepcional", ha tancat.